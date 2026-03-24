Im Familotel Landgut Furtherwirt in Kirchdorf in Tirol beginnt Familienurlaub dort, wo Kinderlachen, Natur und Herzlichkeit zuhause sind. Umgeben von saftigen Wiesen und majestätischen Bergen erleben Familien das echte Leben am Bauernhof – mit Tieren zum Streicheln, viel Platz zum Spielen und ganz viel Zeit füreinander.

Während Kinder voller Freude den Hof entdecken, im Kinderclub neue Freunde finden oder draußen Abenteuer erleben, dürfen Eltern durchatmen, genießen und entspannen. Liebevoll eingerichtete Familienzimmer, herzliche Betreuung und eine Küche, die mit Produkten aus der eigenen Landwirtschaft verwöhnt, machen jeden Tag besonders.

Ob blühender Frühling, sonniger Bergsommer, goldener Herbst oder verschneiter Winterzauber – der Furtherwirt schenkt Familien unvergessliche Momente, echte Nähe und Erinnerungen fürs Leben.

Mehr Informationen unter: www.furtherwirt.at

Familotel Landgut Furtherwirt

Innsbrucker Straße 62

6382 Kirchdorf in Tirol

Tel.: +43 5352 63150 0

Mail: info@furtherwirt.at

Web: www.furtherwirt.at

Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen Familienurlaub (2 Nächte) für 2 Erwachsene und 2 Kinder mit ALL-INKLUSIVE PREMIUM Verpflegung im Familotel Landgut Furtherwirt**** in Kirchdorf in Tirol!

Der Gutschein ist von Anfang Mai 2026 bis Ende Mai 2027 gültig (ausgenommen 23.12.2026 – 06.01.2027 sowie 06.02. – 14.02.2027). Während der genannten Ausnahmezeiträume gilt ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten für die Einlösung des Gutscheines. Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.