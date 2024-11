20 Jahre Tanzschule Chris: Ein Jubiläumsball der Extraklasse

Der erste Hofburg-Ball der Saison stand ganz im Zeichen des 20-jährigen Bestehens der renommierten Tanzschule Chris.

Unter der Leitung ihres Gründers Chris Lachmuth erlebten rund 2.000 Gäste einen unvergesslichen Abend, der Tradition und Innovation auf einzigartige Weise verband. Neben prominenten Gästen aus Kunst, Kultur und Gesellschaft setzten auch beeindruckende Tanzdarbietungen und musikalische Höhepunkte Akzente.

Ein Auftakt voller Magie

Nach der herzlichen Eröffnung durch Chris Lachmuth und Moderatorin Hanna Reissner bezauberten 50 Debütantenpaare mit einer prächtigen Choreografie zum Musenwalzer von Johann Strauss. Sopranistin Johanna Kräuter setzte mit „Ich hab’ getanzt heut’ Nacht“ aus My Fair Lady einen schwungvollen musikalischen Akzent. Besonders beeindruckend war die Uraufführung des eigens für das Jubiläum komponierten Wiener Walzers „Wir tanzen durch die Nacht“, meisterhaft interpretiert vom ptArt Orchester.

Premiere: Staatsmeisterschaften im Standardtanz

Eine absolute Neuerung in der Wiener Ballgeschichte waren die Finalrunden der Österreichischen Staatsmeisterschaften im Standardtanz. Die zwölf besten Tanzpaare des Landes präsentierten atemberaubende Perfektion, begleitet von Live-Gesang, unter anderem von Zabine. Der Sieg ging an Andy Pohl und Magdalena Weinstabl, während die 14-jährige Linda Lachmuth mit ihrem Partner Tamas Kiss den beachtlichen dritten Platz belegte.

„Diese einzigartige Verbindung von Balltradition und sportlicher Spitzenleistung hat dem Abend eine besondere Dynamik verliehen – ein Ereignis, das sowohl das Erbe als auch die Zukunft der Wiener Ballkultur widerspiegelt“, fasste Chris Lachmuth zusammen.

Vielfältige Unterhaltung für alle Gäste

Neben den klassischen Tanzflächen bot der Ball ein vielfältiges musikalisches Programm. Die pepe Allstar Band sorgte für beschwingte Rhythmen, während die Radio Arabella Ball Disco und eine Latin Lounge mit DJ the Patrick zum ausgelassenen Tanzen einluden. Die energiegeladene Partyband Bad Powells rundete das Programm ab und hielt die Gäste bis in die frühen Morgenstunden in Feierlaune.

Ein besonderes Andenken für die Gäste

Als Erinnerung an diesen außergewöhnlichen Abend erhielten die Gäste das druckfrische „Alles Walzer“-Magazin, herausgegeben von Chris Lachmuth. Das Hochglanzmagazin bietet eine elegante Hommage an die österreichische Ballkultur und beleuchtet Traditionen und Trends der Ballsaison.