Die edlen Tropfen des heurigen Kaffeesiederballs

Der Wiener Kaffeesiederball gehört seit jeher zu den glanzvollsten Ereignissen der Wiener Ballsaison.

Auch 2025 bleibt dieser traditionsreiche Ball ein Treffpunkt für Liebhaber der gehobenen Kaffeehauskultur, für Musik- und Tanzbegeisterte sowie für Genießer edler Tropfen. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: die exklusive Weinpräsentation des Weinguts Hagn.

Weinpräsentation im Strauss Museum Wien

Bereits zum zweiten Mal durfte das renommierte niederösterreichische Weingut Hagn seinen exquisiten Ballwein für den Kaffeesiederball präsentieren. Am 29. Jänner 2025 fand die feierliche Verkostung im Strauss Museum Wien statt, begleitet von zahlreichen Gästen und einer stimmungsvollen musikalischen Umrahmung durch Bela Fischer.

„Mit seiner über 300-jährigen Geschichte beweist das Weingut Hagn ein außergewöhnliches Gespür für Qualität und hochwertige Weine – das passt perfekt zu unserer Kaffeehauskultur!“, betonte KR Wolfgang Binder.

Die Gäste des bereits restlos ausverkauften Kaffeesiederballs dürfen sich auf erstklassige Ballweine freuen. In diesem Jahr werden der fruchtige Grüne Veltliner Hundschupfen 2023 und die aromatische, kräftige Cuvée Colloredo 2021 serviert.

Der Ballwein: Ein Ausdruck österreichischer Weinkultur

Österreichischer Wein ist weit mehr als nur ein Getränk – er ist Kulturgut und schafft Verbindungen. „Kunst und Kultur sind hierzulande eng verwoben, was der Kaffeesiederball gekonnt unterstreicht. Als Familienbetrieb mit über 300 Jahren Geschichte begleiten wir eine solch traditionsreiche Veranstaltung gerne mit unseren Weinen – und das bereits zum zweiten Mal in Folge“, so Wolfgang Hagn jun.

Besonders für Weinliebhaber wird die Hagn Bar ein Highlight des Abends. Hier gibt es erlesene Weine aus dem traditionsreichen Weingut zu verkosten, begleitet von anregenden Gesprächen in stilvollem Ambiente.

Die Ballweine 2025 im Detail

Grüner Veltliner Hundschupfen 2023

Der Grüne Veltliner ist die wichtigste heimische Rebsorte und spielt auch im Weingut Hagn eine zentrale Rolle. Der „Hundschupfen“ ist nach der gleichnamigen Lage benannt, in deren Mitte das Weingut thront. Dieser elegante Lagenveltliner begeistert mit Aromen reifer Birnen, Quitten und Orangen. Eine feine Pfeffernote sorgt für einen würzigen Abgang – ein idealer Begleiter für den festlichen Ballabend.

Cuvée Colloredo 2021

Ein edler Rotwein mit beeindruckender Tiefe und Eleganz: Die Bordeaux-Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Merlot glänzt bereits optisch in einem funkelnden Rot. Am Gaumen entfaltet sich eine harmonische Kombination aus fruchtigen Beerenaromen, feiner Tanninstruktur und einem kräftigen, langanhaltenden Abgang.

Weitere Highlights des Kaffeesiederballs 2025

Neben der Weinpräsentation bietet der Kaffeesiederball auch in diesem Jahr ein spektakuläres Programm. Die legendäre Ö3 Disco und das Late-Night Ö3 Concert mit der Band „Alle Achtung“ sorgen für musikalische Höhepunkte. Zudem dürfen sich die Ballgäste auf die traditionelle VOSSEN Damenspende freuen.