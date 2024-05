Unsere Hoffnung beim ESC: Kaleen im Interview

Heute heißt es Daumen drücken! Wenn Kaleen, alias Marie-Sophie, im zweiten Halbfinale des Eurovision-Song-Contest in Malmö antritt – um sich mit “We Will Rave” ein Ticket für das Finale am 11. Mai zu sichern. Wir haben die 29-jährige Sängerin, Tänzerin und Choreografin vorab zum Interview getroffen.

Wiener Bezirksblatt: Wie gefiel Ihnen „We Will Rave“, als Sie es zum ersten Mal hörten?

Kaleen: Erst einmal musste ich etwas schlucken (lacht). Denn mit dem Wort „rave“ konnte ich im ersten Moment nicht viel anfangen. Ich habe mich dann allerdings rasch in den Song verliebt, weil er einen reinzieht und Lust zu tanzen macht. Das war meine Absicht. „We Will Rave“ soll Freude bereiten, zum Eintauchen und Abtanzen einladen.

Im Video sind Sie ein Vamp, also tough, sehr sexy und selbstbewusst. Privat wirken Sie eher scheu.

Das bin ich auch (lacht). Auf der Bühne bin ich Kaleen, zuhause bin ich Marie-Sophie bzw. „Wifi“ – wie meine Familie mich nennt. Früher war ich derart schüchtern, dass ich mich nicht einmal getraut habe, in der Schule aufzuzeigen. Aber: Man gibt mir eine Bühne und ich bin ein anderer Mensch (lacht).

Die Show in Malmö und Ihr Outfit werden vermutlich erneut sehr spektakulär sein, oder?

Davon darf man ausgehen. Ich arbeite mit einem Stylisten-Team zusammen, habe ihm das Bühnenkonzept vorgestellt und meine Message nähergebracht. Wir versuchen, sowohl die selbstbewusste, feminine und sexy Seite als auch die Rave-Schiene reinzubringen. Es gibt noch einiges zu tun, aber alles ist „on Track“.

Wenn Sie sich jetzt etwas wünschen dürften, was wäre das?

Dass ich am 11. Mai – beim Finale – von der Bühne gehen kann und zu 100 Prozent happy bin mit mir. Darauf arbeite ich jetzt hin. Für mich geht ein großer Traum in Erfüllung und dafür bin ich sehr dankbar. Ich weiß auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich diese Chance erhalte. Viele andere Künstler arbeiten genauso hart, bekommen jedoch nicht die Möglichkeit, sich vor 250 Millionen Zuschauern zu präsentieren. Es bedarf also auch einer großen Portion Glück.