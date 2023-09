Kaumberg: Am 14. Oktober ist wieder „Obstbaumtag“

Am 14. Oktober 2023 dreht sich beim Obstbaumtag des Biosphärenpark Wienerwald Managements am Hauptplatz in der Biosphärenpark-Gemeinde Kaumberg alles um alte Obstsorten und nachhaltiges Gärtnern.

Obst- und Gartenfreunde erwartet am 14. Oktober 2023 ein buntes Programm am Obstbaumtag des Biosphärenpark Wienerwald Managements und der Marktgemeinde Kaumberg! „Es freut uns sehr, dass wir mit unserem traditionellen Obstbaumtag heuer ganz im Süden des UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald, im wunderschönen Kaumberg zu Gast sein dürfen“, so Biosphärenpark-Direktor DI Andreas Weiß.

Von 12 bis 17 Uhr bieten die anwesenden Experten neben dem Verkauf von Obstbäumen auch Beratung zu Baumpflege und Tipps für die Pflanzung an. Für die kleinen Besucher gibt es ein zum Thema passendes Bastel-Programm. Um 14:30 Uhr startet ein Vortrag von „Natur im Garten“ zum Thema „Bäume und Sträucher – Holzige Klimahelden. „Besonders freut mich, dass es am Obstbaumtag neben der fachlichen Information für die Erwachsenen auch ein passendes Angebot für Kinder gibt. So können schon die Kleinsten die Vielfalt an heimischen Obstsorten und den Lebensraum Streuobstwiese erkunden. Ob beim Basteln eines Nützlingshotels oder beim Obst-Quiz, Spaß und Spannung kommen am Obstbaumtag nicht zu kurz“, so Bürgermeister der Marktgemeinde Kaumberg Michael Wurmetzberger.

Sortenbestimmung – Obstbäume für die Artenvielfalt

Obstbäume haben im Wienerwald eine lange Tradition. Gibt es doch rund 800 verschiedene Apfelsorten in Österreich, darunter so klangvolle Namen wie Renetten und Kalville, Rosenapfel und Rodauner Goldapfel. Alleine im UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald konnten mehr als hundert Apfelsorten nachgewiesen werden. Apropos Nachweisen – auch heuer gibt es am Obstbaumtag des Biosphärenpark Wienerwald die Möglichkeit mitgebrachte Früchte aus dem Garten bestimmen zu lassen. Bitte dafür mindestens fünf typische Früchte von jedem Obstbaum mitbringen!

„Mit dem Obstbaumtag wollen wir alte Obstsorten in den Fokus rücken und wieder vermehrt in die Gärten der Bevölkerung bringen, denn neben den wohlschmeckenden Früchten leistet der Erhalt dieser heimischen Obstbäume einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Vielfalt im Wienerwald.“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts „Streuobstsorten und Wildgehölze im Biosphärenpark Wienerwald 2021-2024“ statt und wird aus Mitteln des Niederösterreichischen Landschaftsfonds gefördert.