Kick-off für Einreichungen zum Out-of-Home-Award

Im Rahmen des Gewista Out-of-Home-Awards wird am 2. Oktober 2024 den außergewöhnlichsten Kampagnen wieder die große Bühne geboten. Ab sofort sind die Einreichungen für das Event-Highlight des Jahres möglich.

Die Neuerung: Teilnehmer:innen haben zusätzliche Gewinnchancen aufgrund einer erweiterten Einreichoption unter der Kategorie „Innovate“.

Gleich zwei mal doppelte Gewinnchance

Die Kampagnen können ab sofort in einer von zehn Kategorien eingereicht werden – seit diesem Jahr neu: Kampagneneinreichungen sind sowohl in der Branchenkategorie als auch in der Kategorie „Innovate“ möglich (unter der Voraussetzung, dass auf den Fotos in den Branchenkategorien keine Sonderumsetzungen zu sehen sind). Somit ergibt sich eine weitere doppelte Gewinnchance neben der im vergangenen Jahr eingeführten Möglichkeit unter „Best Use of Digital OOH“.

„Ich hoffe, ganz viele Highlights des vergangenen Jahres unter den Einreichungen zum OOH-Award wiederzuentdecken. Schließlich dürfen wir täglich großartige Kampagnen für unsere Kundinnen und Kunden umsetzen und auch mitgestalten. Die besten davon im Herbst prämieren zu dürfen, freut uns da ganz besonders.“ Andrea Groh Chief Sales Officer bei Gewista

Einreichung in zehn Kategorien

Der diesjährige OOH-Award findet am zweiten Oktober in der Halle E+G des Wiener MuseumsQuartiers statt. Einreichungen sind bis Mitte Juli direkt auf der Award-Webseite ooh-award-2024.alpha-awards.com möglich. Die Bewertung der eingereichten Kampagnen erfolgt durch eine Fachjury bestehend aus Expert:innen der Media- und Kreativagenturen, CEOs und Direktkund:innen.

Folgenden Kategorien stehen zur Auswahl:

• Retail

• Fashion, Beauty & Pharma

• Public Agendas & CS

• Automotive, Energy & Services

• Finances & Telecommunication

• Media, Tourism & Entertainment

• Beverage

• Food

• Innovate

• Best Use of Digital Out of Home

Alle eingereichten Kampagnen nehmen automatisch auch am Public Voting im Sommer teil. Die goldene Trophäe erhält dann die Kampagne mit den meisten öffentlichen Stimmen.