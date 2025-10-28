Gezeigt werden 16 sorgfältig ausgewählte Lang- und sieben Kurzfilme aus Europa, Asien, Nord- und Südamerika, die vor allem “Geschichten aus aller Welt auf Augenhöhe erzählen – mit Respekt vor den Träumen und Sorgen junger Menschen”, so die Festivalleiterinnen Anna Hofmann, Ines Wagner und Elisabeth Lichtkoppler. Thematisiert werden dabei Freundschaft, Zusammenhalt, Ängste und auch die erste Liebe. Die Filmauswahl richtet sich dabei an Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 14 Jahren.

Den Anfang macht die niederländische Actionkomödie “Superkräfte im Kopf”: Die Geschichte eines Jungen, der erkennt, dass wahrer Mut – seine eigentliche Superpower – in ihm selbst liegt.

Gezeigt werden alle Filme in Originalfassung – und live im Kino auf Deutsch synchronisiert.

Bester Film prämiert

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird auch heuer wieder der Beste Film gewählt. Diesmal nicht nur von einer siebenköpfigen Kinderjury, sondern erstmals auch von drei österreichischen Film­expert:in­nen – einmal aus der Sicht der Kids, einmal aus der der Erwachsenen. Aber auch der Publikumspreis wird in bewährter Manier wieder direkt von den Zu­schauer:innen vergeben.

Begleitmaterial zu den Filmen für Pädagog:innen und Eltern sowie das Programm gibt es auf: kinderfilmfestival.at