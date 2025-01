Buntes Faschingstreiben: Die Kinderfreunde laden ein

Bis zum 2. März erwartet große und kleine Faschingsfans wieder eine Vielzahl an fröhlichen Festen in ganz Wien.

Organisiert von den engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern der Kinderfreunde-Bezirksorganisationen, sorgen diese Veranstaltungen für jede Menge Spaß und unvergessliche Erlebnisse.

Faschingsfeste in den Bezirken

In den verschiedenen Bezirken finden zahlreiche Faschingsfeste statt, die mit bunten Verkleidungen, kreativen Spielen und spannenden Programmpunkten begeistern. Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen: Einige Feste sind besonders beliebt, so ist beispielsweise das Fest in Liesing bereits ausverkauft. Eine Übersicht der Veranstaltungen mit den jeweiligen Bezirkslinks finden Sie hier.

Farbenfroher Kinderfreunde-Faschingsumzug im Prater

Ein besonderes Highlight erwartet Faschingsbegeisterte am 23. Februar von 14 bis 16 Uhr im Prater. Der farbenfrohe Kinderfreunde-Faschingsumzug bietet ein abwechslungsreiches Programm mit einem Aufwärmprogramm, tanzenden Affen und Sauriern sowie spektakulären Trommlern. Höhepunkt des Umzugs ist das anschließende Mitmach-Konzert mit Bernhard Fiebich, das für musikalische Begeisterung sorgt.

Das größte Familien-Faschingsfest Wiens im Rathaus

Ein weiterer Höhepunkt ist die große Kinderfreunde-Familienparty im Wiener Rathaus am 2. März. Von 14 bis 17:30 Uhr erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm in einer zauberhaften Atmosphäre. Hier kommen nicht nur Kinder auf ihre Kosten, sondern auch Eltern können sich von der fröhlichen Stimmung mitreißen lassen.

Wichtig zu wissen: Tickets für dieses Event gibt es nur online im Vorverkauf. Wer also an diesem einzigartigen Spektakel teilnehmen möchte, sollte sich rechtzeitig um die Karten kümmern.

Mehr Infos unter wien.kinderfreunde.at