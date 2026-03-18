Dabei entstanden nicht nur kleine, bunte Kunstwerke, sondern vor allem wertvolle Begegnungen. Beim Basteln, Plaudern und Lachen zeigte sich einmal mehr, wie bereichernd der Austausch zwischen Jung und Alt ist. Die Kinder brachten frischen Schwung ins Haus und sorgten für viele heitere Augenblicke.

Begegnungen, die verbinden

„Unser Haus ist ein buntes Haus für alle Generationen. Gerade solche gemeinsamen Aktivitäten zeigen, wie viel Freude und Lebensqualität durch den Austausch entstehen.“

…betont Direktor Christian Ehm.

Generationenübergreifende Projekte haben im Haus Atzgersdorf einen festen Stellenwert. Im Grätzl ist die Einrichtung längst als offener Treffpunkt bekannt und geschätzt – nicht nur für Seniorinnen und Senioren, sondern für Menschen jeden Alters.

Lebendiges Grätzl-Zentrum mit vielfältigem Angebot

Neben kreativen Aktionen setzt das Haus auch mit besonderen Projekten immer wieder Akzente. So sorgt etwa die hauseigene Brauwerkstatt für Abwechslung und zeigt, wie vielfältig das Leben im Haus gestaltet wird.

Auch in den kommenden Wochen bleibt das Programm abwechslungsreich: Am 2. April 2026 lädt das Haus zur Osterfeier, gefolgt vom Tag der offenen Tür am 20. April 2026. Damit bleibt das Haus Atzgersdorf ein lebendiger Ort der Begegnung, an dem Nachbarschaft und Miteinander aktiv gelebt werden.