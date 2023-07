Kinderuni: Start für mehr als 300 Veranstaltungen

Noch bis 21. Juli füllen sich die Hörsäle der MedUni Wien wieder mit wissensdurstigen Kindern. Im Mittelpunkt der zahlreichen Lehrveranstaltungen, die den kleinen Studenten im Rahmen der KinderuniWien geboten werden, stehen dieses Jahr Gesundheitsthemen vor dem Hintergrund der Klimakrise.

„Die Klimakrise und ihre Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit lösen gerade bei Kindern Besorgnis aus und haben natürlich auch an der MedUni Wien entsprechend an Bedeutung“, sagt Vizerektorin Anita Rieder zum diesjährigen Schwerpunkt der Lehrveranstaltungen im Rahmen der KinderuniWien. „Wir freuen uns darauf, den jungen Studierenden Wissen zu diesem brennenden Thema zu vermitteln und ihre Neugierde auf medizinische Forschung zu wecken.“

Lehrveranstaltungen zum Mitmachen

Am ersten Tag der Lehrveranstaltung „Stärkung der seelischen Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel“ erhielten die Kinder das notwendige Rüstzeug, um mit den Zukunftsängsten umzugehen, die aufgrund der klimatisch bedingten Veränderungen zunehmend die Psyche junger Menschen belasten. Im Lehrplan sind auch Themen wie „Wie beeinflusst die Umwelt unser Gehirn?“, „Warum kann die Umwelt mich krank machen?“, „Gesundheit durch sauberes Wasser“ und „Begrenzter Blickwinkel im Klimaschutz“ enthalten. Abgesehen davon haben die zukünftigen Forscher die Möglichkeit, sich in Bereiche wie Viren und Bakterien zu vertiefen, lebensrettende Operationen an Teddybären in Grund- und Aufbaukursen in Chirurgie durchzuführen, die Anatomie des Körpers anhand eines Knochenpuzzles zu erforschen, einen Blick ins Innere von Zellen zu werfen oder selbst wissenschaftliche Experimente durchzuführen.

Über 3.000 Kinder mit dabei

3.123 angemeldete Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren, 515 Wissenschafter , 317 Lehrveranstaltungen und eine Million AHA-Momente an sieben Standorten lautet die Erfolgsformel der KinderuniWien 2023. Am Samstag, 22. Juli, wird im großen Festsaal der Universität Wien eine Sponsion abgehalten, bei der die Kids eine Urkunde mit dem Titel „Magister oder Magistra universitatis iuvenum“ erhalten und feierlich geloben, immer neugierig zu bleiben.