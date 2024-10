“Kiss Me, Kate” eröffnet die neue Spielzeit der Bühne Baden

Mit großer Weltliteratur startet die Bühne Baden in die neue Saison: Im Oktober und November steht ein absoluter Musical-Klassiker auf dem Spielplan.

Alle Musicalfans dürfen sich freuen, denn als erste große Musiktheaterproduktion steht ab Oktober “KISS ME, KATE” auf dem Spielplan. Cole Porter hat für diese Musicaladaption Evergreens wie „Wunderbar“, „Kampf dem Mann“ oder „Schlag nach bei Shakespeare“ komponiert. Ein Stück, das einen Hit nach dem anderen in sich trägt, phänomenale Orchesterarrangements, große Show- und Stepptanznummern und dazu noch die Brillanz von Shakespeare – was soll da noch schiefgehen?

„Wunderbar, wunderbar, diese Nacht so sternenklar.“

Der Handlung liegt eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur, Shakespeares DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG, zugrunde. Das Stück spielt im Theatermilieu. Es handelt von einer reisenden Theatertruppe, die Shakespeares Stück spielt – die Geschichte von Kate, der Widerspenstigen, und Petruchio, dem Mann, der sie „zähmt“. Lilli Vanessi, die Kate spielt, war früher mit Fred Graham verheiratet, der den Petruchio gibt und gleichzeitig Regie führt. Die beiden sind jetzt geschieden und leben ihre Streitereien und Kämpfe auf und hinter der Bühne aus – und finden am Ende natürlich wieder zueinander.

Cole Porter hat für diese Musicaladaption Evergreens wie „Wunderbar“, „Kampf dem Mann“, „Ich will mich reich beweiben hier in Padua“, „So verrückt nach dir“, „Wär dein dies Angesicht“, „Wo ist der Mann, der ich einst war“, „Es ist viel zu heiß“, „Schlag nach bei Shakespeare“ komponiert.

In der Regie von Ramesh Nair tragen Patricia Nessy (alternierend: Verena Scheitz) und Darius Merstein-MacLeod den ewigen Kampf der Geschlechter auf doppelter Bühne aus – und das auf der Basis von Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“.