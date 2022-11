Klares Statement – Keine WM im Café Raimann

Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Ein Ereignis, das eigentlich ein Pflicht-Termin für jeden Fan ist. Doch heuer findet das Großereignis im Wüstenstaat Katar an, das aufgrund seiner politischen Situation umstritten ist. Daher passt das Runde heuer für viele nicht in das Eckige. So auch für das Traditionscafé Raimann in Meidling.

So schreibt man auf Facebook:

„Liebe Freunde des Café Raimann! Die WM 2022 steht an und ich muss euch mitteilen, dass wir keine Übertragungen durchführen. Wir sind der Meinung das wir dieser WM keine Werbefläche zu Verfügung stellen wollen. Wir wollen unser „vorWeihnachtsgeschäft“ wie 2019 vor Pandemiebeginn betreuen und sind der Meinung das eine WM zu dieser Jahreszeit, in einem Land das so absolut nicht zu den Werten dieses Kaffeehauses passt nicht, einfach nicht Spiele zu übertragen sind. BITTE UM Verständnis, bei aller wirtschaftlichen Herausforderungen, Eier haben wir schon noch.“