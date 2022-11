„Kleine Galerie“ feiert 75er mit großer Ausstellung

75 Jahre im Zeichen der Kunst – unter diesem Motto feiert die Landstraßer „Kleine Galerie“ ihr Jubiläum mit einer sehenswerten, neuen Ausstellung. Mit Werken von Kunstgrößen wie Peter Pongratz, Adolf Frohner, Georg Eisler und Herwig Zens feiert die beliebte Galerie in der Kundmanngasse 30.

Spannende Geschichte

Die traditionsreiche Galerie wurde im Jahre 1947 von Karl Gerstmayer (1899–1983) als Kleine Galerie für Schule und Heim in der Josefstadt mit dem Kulturstadtrat Viktor Matejka gegründet und von der Wiener Volksbildung unterstützt. In den ersten Jahren wurden aus Kostengründen meist Lithografien gezeigt. Hinzu kam eine monatliche, sehr ange­sehene Zeitschrift. Heute residiert die Kleine Galerie – mit 200 Quadratmetern Ausstellungsfläche übrigens eine der größten Galerien Wiens – in der Kundmanngasse nahe des Rochusmarkts.

Infos und Öffnungszeiten unter: www.kleinegalerie.at