Kleine Stimmen, große Nähe: Werdende Mamas singen

Ein Lied für zwei: Ab Mitte September können Schwangere gemeinsam singen, entspannen und dabei die Verbindung zu ihrem ungeborenen Baby stärken. Gesangspädagogin Katharina Stiedl startet dazu Workshops im 8. und 22. Bezirk.

Denn Babys können schon im Bauch zuhören: Ab etwa der 20. bis 23. Schwangerschaftswoche entwickeln sie ihr Gehör und nehmen Stimmen und Töne wahr. Lieder, die sie regelmäßig hören, können ihnen auch nach der Geburt vertraut sein und beruhigend wirken, erklärt Stiedl.

Atem- und Stimm-Übungen

In drei zweistündigen Einheiten geht es um Atem- und Stimmübungen, gemeinsames Singen und Entspannung. Die Teilnehmerinnen lernen Wiegen- und Kinderlieder und komponieren sogar ein persönliches Lied für ihr Baby. Zum Abschluss sorgen Stimme und Klangschalen für eine entspannte Auszeit.

Begleitet wird der Workshop von einem Journal, in dem die werdenden Mütter die Reaktionen ihres Babys auf Stimme und Musik festhalten können.

Wer teilnehmen kann

Teilnehmen können Frauen ab der 23. Schwangerschaftswoche, musikalische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Pro Workshop gibt es nur fünf bis zehn Plätze – eine frühzeitige Anmeldung wird daher empfohlen.

Ein bisschen Musik, viel Nähe – und neun Monate Zeit für das erste gemeinsame Lied.

Die beiden Workshops finden im Paused (Lerchenfelder Straße 130, 1080 Wien) und im Yoga Zentrum Natural High (Wurmbrandgasse 17, 1220 Wien) statt. Weitere Informationen und Anmeldungen sind unter Singen in der Schwangerschaft möglich.