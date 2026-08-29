Opa (70) raubt Brillen, zückt Messer und hat Gras dabei!

Mariahilf: Dreister Brillen-Coup mitten auf Wiens größter Einkaufsstraße! Ein 70-jähriger Mann wollte bei einem Optiker Luxus-Sonnenbrillen abgreifen. Doch als ein Angestellter den Senior aufhalten wollte, zog der Rentner plötzlich eine Waffe!

Mittwoch, 26. August 2026, 10:15 Uhr morgens: Auf der belebten Mariahilfer Straße (Wien-Neubau) herrscht reger Einkaufsverkehr. Da schlägt der 70-jährige Deutsche eiskalt in einem Optikerfachgeschäft zu! Er schnappt sich drei Marken-Sonnenbrillen im Wert von rund 500 Euro – und schlendert ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang!

Angestellter greift ein – da zückt der Senior das Messer!

Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkt den dreisten Diebstahl sofort und will den Mann an der Tür stoppen.

Doch da zeigt der Opa-Gangster sein fieses Gesicht!

Statt die Beute freiwillig herauszugeben, zieht der 70-Jährige plötzlich ein Klappmesser! Er bedroht den Verkäufer eiskalt mit der scharfen Klinge, reißt die Sonnenbrillen an sich und flüchtet mit der 500-Euro-Beute auf die Einkaufsstraße!

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Lange währte die Flucht des Messer-Senioren allerdings nicht. Alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt leiteten sofort eine Nahbereichsfahndung ein – und konnten den 70-Jährigen wenig später stoppen und vorläufig festnehmen!

Bei der anschließenden Durchsuchung staunten die Polizisten nicht schlecht:

Die drei gestohlenen Sonnenbrillen wurden sichergestellt.

wurden sichergestellt. Gleich zwei Klappmesser trug der Mann bei sich!

trug der Mann bei sich! Rund 40 Gramm Suchtmittel (vermutlich Cannabisharz) hatte der Senior ebenfalls eingesteckt.

Der 70-jährige Deutsche, der über keinen festen Wohnsitz in Österreich verfügt, kassierte umgehend ein vorläufiges Waffenverbot. Er wurde wegen räuberischen Diebstahls und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ging es für den Messer-Opa ohne Umwege direkt ab hinter schwedische Gardinen in eine Justizanstalt!