Unter dem Motto des Eurovision Song Contest „United by Music“ wurde im U4 nicht nur gefeiert, sondern auch ein starkes Zeichen für 70 Jahre Musikgeschichte gesetzt. Der Klub66 bewies einmal mehr, dass er Generationen zusammenbringt – mit einem Mix aus Nostalgie, Clubsound und ganz viel Herz.

Maskottchen Auri erobert die Tanzfläche

Für besonderes Aufsehen sorgte ein prominenter Gast: Auri, das offizielle ESC-Maskottchen. Schon beim Einlass wurde der flauschige Star begeistert empfangen, später mischte er sich unter die Feiernden und wurde schnell zum Publikumsliebling.

Ob beim gemeinsamen Üben des „Tanzschein-Tanzes“ oder bei spontanen Tanzeinlagen mit einzelnen Gästen – Auri war mittendrin statt nur dabei. Auch für Erinnerungsfotos wurde die Figur regelrecht umlagert. Das Maskottchen verlieh der Party eine zusätzliche Portion Eurovision-Magie.

Sieben Jahrzehnte ESC-Geschichte in einer Nacht

Musikalisch spannte der Klub66 einen weiten Bogen: Von Udo Jürgens über Conchita Wurst bis hin zu modernen Acts wurde die ESC-Geschichte lebendig.

Klassiker wie „Rise Like a Phoenix“, „Congratulations“, „Love Shine a Light“ oder „Insieme“ durften dabei ebenso wenig fehlen wie aktuelle Clubbeats. Das Ergebnis: eine durchgehend volle Tanzfläche und ausgelassene Stimmung bis zum Schluss.

Klub66 bleibt Treffpunkt für Generationen

Der Klub66 im U4 zeigte einmal mehr, warum er seit Jahren ein Fixpunkt im Wiener Nachtleben ist. Hier treffen Retrocharme und Gegenwart aufeinander – laut, herzlich und voller Emotionen.

Mit Auri als Symbolfigur des Eurovision-Spirits wurde ein Abend geschaffen, der den Song Contest weit über die große Bühne hinaus erlebbar machte.

Die nächsten Termine stehen fest

Wer den besonderen Klub66-Spirit selbst erleben möchte, hat schon bald wieder Gelegenheit dazu:

28. Mai – 17 bis 22 Uhr

25. Juni – 17 bis 22 Uhr

Beide Veranstaltungen finden erneut im U4 statt – und versprechen wieder beste Stimmung.