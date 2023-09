Kostenlose Nachhilfe: Anmeldestart am 2. Oktober

Für rund 13.000 Wiener Schüler von Volksschule bis Sekundarstufe 1 stehen wieder über 1.300 kostenlose Lernhilfekurse der Volkshochschulen und VHS Lernstationen sowie Online-Kurse in Mathematik, Deutsch und Englisch zur Verfügung. Beginn ist am 16. Oktober.

Dabei stehen mehrere Formate zur Auswahl, um auf die Bedürfnisse individuell eingehen zu können und sowohl lang- als auch kurzfristige Unterstützung anzubieten. „In der Schulzeit wird der Grundstein für den weiteren Bildungsweg gelegt. Daher bieten wir verschiedene Lernhilfeformate an, die den individuellen Bedürfnissen der Kinder Rechnung tragen“, erläutert Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Nachhilfe oft nicht mehr leistbar

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr erklärt: „Die Teuerung hat auch die Preise für Nachhilfe nach oben schnellen lassen. Für viele Familien ist sie jetzt schlichtweg nicht mehr leistbar. Weil Bildungschancen aber die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft sind, bieten wir bis zu 13.000 Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, kostenlos Schulstoff nachzuholen.“

Kurse an Schulen sowie online verfügbar

Die über 1.000 VHS-Lernhilfekurse in Mathematik, Deutsch und Englisch für Schüler der Sekundarstufe 1 (10 – 14 Jahren) finden einmal wöchentlich an Schulen statt und dauern zwei Unterrichtseinheiten. Hier können die Kinder ihre Lerntechniken weiterentwickeln und das Gelernte langfristig festigen. Wer lieber von zu Hause aus lernt, besucht einen der 100 Online-Kurse. Diese dauern jeweils eine Stunde und fördern zusätzlich die digitalen Kompetenzen.

Nachhilfe-Kurse für 1.500 Volksschüler

Das Angebot für die Volksschule wurde dieses Semester auf 150 Kurse erhöht und bietet bis zu 1.500 Schülern die Chance auf kostenlose Unterstützung. Hier werden Lerninhalte der Fächer Deutsch, Mathematik und Deutsch Start (für Kinder, die Deutsch neu erlernen) spielerisch wiederholt. Die Kurse dauern jeweils 1,5 Stunden und finden an diversen Standorten statt. Um die Schüler bestmöglich zu unterstützen, wird bei Lernhilfekursen in Kleingruppen von max. 10 Teilnehmern gelernt. Konzipiert sind sie für die Sekundarstufe 1 und die Volkschule schulstufen-übergreifend.

Kompetente Hilfe bei VHS-Lernstationen

Unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zum Lernstoff, zur Hausübung oder zur Schularbeitsvorbereitung bieten die VHS-Lernstationen. Sie finden direkt an 17 VHS-Standorten statt und sind ein offenes Angebot für alle, die rasche Hilfe benötigen oder Fragen in mehreren Fächern haben. Schüler können am selben Tag zwischen verschiedenen Fächern wechseln und so lange bleiben, bis ihre Fragen beantwortet sind. Hier ist keine Anmeldung nötig. Die VHS Lernstationen finden von Montag bis Donnerstag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr statt (außer an schulfreien Tagen und in den Ferien).

Anmeldemöglichkeiten unter www.vhs.at/lernhilfe.