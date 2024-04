Faszinierende Kräuterwanderungen am Wienerberg!

Im urbanen Dschungel von Wien verbirgt sich eine Fülle an kostbaren Schätzen der Natur. Unter der Leitung der Community-Leaderinnen Maria Zwicklhuber und Gabriele Stauffer fanden am 5. und 6. April faszinierende Kräuter-Spaziergänge am Wienerberg statt, organisiert von der Volkshilfe Wien Community Work.

Diese Veranstaltungen knüpften an den Erfolg der ersten Kräuterwanderungen des letzten Jahres an und versprechen den Teilnehmern eine reiche Erfahrung im Umgang mit Wildkräutern und deren Anwendungen.

Die Schätze der Natur entdecken

Die beiden Kräuterexpertinnen, bekannt als FNL-Kräuterexpertinnen nach Ignaz Schlifni, führten die Teilnehmer durch ein wahres Paradies der Wildkräuter, Sträucher und Bäume. Während des Spaziergangs konnten die Teilnehmer nicht nur ihr Wissen über die heimische Flora erweitern, sondern auch wertvolle Informationen über die Verwendung dieser Pflanzen in Küche und Hausapotheke sammeln. Das Ziel war es, zu demonstrieren, dass selbst inmitten der urbanen Landschaft von Wien die Natur reich an kostbaren Ressourcen ist.

Eine Bereicherung für alle Sinne

Die Kräuterwanderungen waren ein voller Erfolg, da beide Termine mit jeweils 21 Teilnehmern ausgebucht waren. Die rund 2-stündigen Spaziergänge boten den Teilnehmern nicht nur eine intime Begegnung mit der Natur, sondern endeten auch mit einem praktischen Handout, das eine Zusammenfassung der gesammelten Informationen enthielt.

Darüber hinaus wurden sie zu einer Verkostung von Wildkräutergerichten und -getränken am Freitag, 6. Mai um 18 Uhr bei der Volkshilfe Wien, Bloch-Bauer-Promenade 13 eingeladen.

Anmeldungen sind noch unter kostbarekraeuter@gmx.at möglich.