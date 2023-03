Kritik an Bädertarif kommt aus Döbling

Eine Erhöhung der Bädertarife in Zeiten wie diesen hält die Döblinger Jung-Gemeinderätin Julia Klika (VP) schlichtweg für falsch und ­unverantwortlich. „Dies zeigt, dass man seitens der Stadt­regierung die Lebensrealität der Wienerinnen und Wiener aus den Augen verloren hat“, so Julia Klika, die für den Bezirk Döbling in den Gemeinderat gewählt wurde.

Preistreiber

Die Bädertarife wurden aufgrund der Belastungen der ­Pandemie seinerzeit sogar ­gesenkt. Eine Erwachsenenkarte kostete damals drei Euro, wie sich die junge Mutter und ­Lebensgefährtin von BV Resch erinnert. Aber obwohl die Menschen, vor allem beginnend mit dem letzten Jahr, von einer seit Jahrzehnten nicht da gewesenen Teuerungswelle belastet werden, habe die Stadt beispielsweise

die Erwachsenenkarte gegenüber den Corona-Jahren mit 6,20 Euro mehr als verdoppelt. Insgesamt werden die Tarife um bis zu 13 Prozent angehoben, was den Bäderbesuch für ­Familien mit Kindern besonders teuer macht.