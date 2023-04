Krottenbachstraße: Probelauf für Stauzone

Der lange Zeit umstrittene Zwei-Richtungs-Radweg in der Krottenbachstraße wird derzeit in dem Abschnitt ­zwischen Cottagegasse und ­Flotowgasse aufwendigst errichtet.

In langen Kolonnen schleichen die Fahrzeuge an den Bau­maschinen und Absperrungen im Schneckentempo vorbei. Der tägliche Verkehrsstau gehört hier seit Mitte März zum Alltag. Und das wird noch bis September – wenn nicht auch noch danach – so bleiben.

Hoffnungsschimmer

Die Bauzeit für den nur 300 Meter langen Radweg ist nämlich vom Rathaus mit – sage und schreibe – 6 Monaten angegeben! Für Christian Zant, den neuen Baustellen­koordinator der Stadt, ist die Langzeitbaustelle notwendig, weil zum Radweg auch Gehsteigvorziehungen, Grün­flächen und Bäume kommen. Laut Zant ein Hoffnungsschimmer: „Die Bauzeit könnte wegen der Sommersperre der S45 noch verkürzt werden.“