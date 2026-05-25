Bereits zum fünften Mal kooperiert IKEA mit der VIENNA DESIGN WEEK, Österreichs größtem kuratierten Designfestival. Im Fokus der diesjährigen Zusammenarbeit steht die Frage, wie Ordnung heute gedacht werden kann. Ausgangspunkt dafür ist die FRAKTA Tasche – ein Objekt, das wie kaum ein anderes für Pragmatismus, Bewegung und Alltagstauglichkeit steht.

„Die FRAKTA Tasche begleitet viele Menschen durch ihren Alltag – beim Umziehen, Verstauen, Reisen oder Organisieren. Gemeinsam mit der VIENNA DESIGN WEEK möchten wir kreative Ideen sichtbar machen, die zeigen, wie Ordnung heute neu gedacht werden kann“, so Natalia Takis, Country Commercial Managerin bei IKEA Österreich.

Ein Gewinnerprojekt wird im Rahmen der VIENNA DESIGN WEEK 2026 realisiert und in der IKEA Ausstellung in der Festivalzentrale präsentiert. Zusätzlich werden zehn weitere Projekte nominiert und ausgestellt.

Preisgelder und Einreichfrist

Für das Gewinnerprojekt gibt es ein Preisgeld von 5.000 Euro sowie bis zu 2.000 Euro Umsetzungsbudget. Zehn nominierte Projekte erhalten jeweils 500 Euro Preisgeld.

Die Einreichfrist läuft bis 7. Juni 2026, 23:59 Uhr.

Alle Informationen zum Open Call sowie das Einreichformular unter: www.viennadesignweek.at