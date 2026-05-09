Wer seinen Balkon oder Garten blütenreich und vielfältig bepflanzt, darf sich nicht nur selbst auf die Ernte freuen, sondern schafft auch wertvolle Lebensbereiche und Nahrungsquellen für Schmetterlinge und andere Insekten. „Urban Gardening bringt Natur in die Stadt und macht Vielfalt direkt erlebbar – vom ersten Keimling bis zur Ernte“, erklärt Björn Schoas, Gartenexperte von DIE UMWELTBERATUNG. Ob Balkon, Fensterbrett oder Garten: Schon mit einfachen Mitteln lassen sich blühende und essbare Oasen gestalten.

Bei der Gestaltung und Pflege von Balkonkisterln und Gärten tauchen oft Fragen auf – welche Pflanzen sind für den Standort geeignet, welche Erde ist empfehlenswert, wie kann ich Schädlingen vorbeugen? DIE UMWELTBERATUNG bietet an der Hotline 01 803 32 32 kostenlose Beratung zum ökologischen Gärtnern.

Essbares von Fensterbrett, Balkon und Co

Das Infopaket „Urban Gardening“ unterstützt dabei, die Bepflanzung von Blumenkisterln, Trögen und Beeten zu planen. Es enthält folgendes Infomaterial:

Buntes, Duftendes und Essbares vom Fensterbret t: Das Poster gibt Anregungen, um Vielfalt fürs Auge, zum Naschen und für die Insekten zu pflanzen.

t: Das Poster gibt Anregungen, um Vielfalt fürs Auge, zum Naschen und für die Insekten zu pflanzen. Die Gemüsescheibe : Die Drehscheibe gibt einen Überblick über günstige Fruchtfolgen im Beet.

: Die Drehscheibe gibt einen Überblick über günstige Fruchtfolgen im Beet. Kräuter-Mischkultur-Scheibe : Diese Drehscheibe zeigt ideale Kombinationen von Kräutern.

: Diese Drehscheibe zeigt ideale Kombinationen von Kräutern. Was jeder tun kann : Das Poster zeigt Möglichkeiten, sich nachhaltig zu ernähren – vom bepflanzten Blumenkisterl übers angemietete Selbsterntefeld bis zur Bestellung eines Biokisterls.

: Das Poster zeigt Möglichkeiten, sich nachhaltig zu ernähren – vom bepflanzten Blumenkisterl übers angemietete Selbsterntefeld bis zur Bestellung eines Biokisterls. Vitamine aus Wildpflanzen und Keimsprossen : Das Infoblatt informiert über das Ziehen von Keimsprossen am Fensterbrett und über das Sammeln und Zubereiten von Wildpflanzen.

: Das Infoblatt informiert über das Ziehen von Keimsprossen am Fensterbrett und über das Sammeln und Zubereiten von Wildpflanzen. Naturnaher Hausgarten : Die Broschüre gibt praktische Tipps zum naturnahen Gärtnern. Sie stellt Schädlinge und Pflanzenkrankheiten sowie Gegenmaßnahmen vor.

: Die Broschüre gibt praktische Tipps zum naturnahen Gärtnern. Sie stellt Schädlinge und Pflanzenkrankheiten sowie Gegenmaßnahmen vor. Blühende Gärten trotz Klimawandel: Das Poster zeigt Pflanzen, die unter extremen Bedingungen gut gedeihen.

Das Infopaket kann auf www.umweltberatung.at/infopaket-urban-gardening-essbares bestellt werden.