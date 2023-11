Kunst bei freiem Eintritt im Oberen Belvedere

Das Belvedere lädt am Abend des 17. November und an sieben weiteren Freitagen jeweils von 18 bis 21 Uhr ein, die neue Präsentation der Sammlung „Schau!“ im Oberen Belvedere bei freiem Eintritt zu erkunden. Das Open House im Belvedere 21 bietet am Samstag, dem 18. November, von 11 bis 18 Uhr ebenfalls bei freiem Eintritt ein vielfältiges Programm für Kunstinteressierte jeden Alters.

Die kulturelle Vielfalt und Pracht Wiens wird durch seine zahlreichen Museen und Galerien hervorgehoben, und eines der herausragenden Highlights ist zweifelsohne das Belvedere. Es beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Werken aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen. Besucher sollten jetzt unbedingt die Möglichkeit nutzen, Kunst im Belvedere zu genießen, ohne dabei ihr Budget zu belasten.

Die Freitage im Oberen Belvedere

Jeder der Freitage steht unter einem Farbmotto, an dem sich das vielseitige Programm orientiert. Den Auftakt bilden die Farben des Jubiläumsjahres. Im November dreht sich alles um Grün, gefolgt von Gold im Dezember. Besucher sind eingeladen, das Farbmotto als unverbindlichen Dresscode für den Abend umzusetzen. Im Atelier können eigene kleine Kunstwerke zum Mitnehmen gestaltet werden. Bereits eine Woche vor den „Free Friday Nights“ ist es für Besucher möglich, ein kostenloses Ticket online zu buchen. Das Belvedere richtet sich damit verstärkt an ein lokales Publikum und bietet Anreize für einen Museumsbesuch in der eigenen Stadt. Alle Infos zu den Free Friday Nights finden Sie hier.

Open House im Belvedere 21

Ein Highlight am 18. November ist das Gespräch mit Renate Bertlmann im Rahmen ihrer Katalogpräsentation um 16 Uhr. Kuratorin Gabriele Stöger-Spevak bietet einen Einblick in das Wotruba Depot, und Kuratorin Stefanie Reisinger spricht um 15 Uhr über die Geschichte des Blickle Kinos, im Anschluss zeigen dort Künstler der Gruppenausstellung „Über das Neue,“ Teil 2 und 3, ihre Filme. Die Spanischen Filmtage beteiligen sich am Kinoprogramm mit dem Animationsfilm Planeta 51 (2009). Impulsführungen durch die aktuellen Ausstellungen von Robert Gabris und Renate Bertlmann sowie durch „Über das Neue. Wiener Szenen“ und darüber hinaus beleuchten neue Perspektiven in der österreichischen Kunst. Ein geführter Rundgang informiert über die Architektur und die wechselhafte Geschichte des Hauses. Im Offenen Atelier dürfen von 11 bis 17.30 Uhr Groß und Klein kreativ werden. Alle Infos zum Open House finden Sie hier.