Zwei Tage lang dreht sich in der traditionsreichen Brauerei alles um Design mit Charakter. Besucherinnen und Besucher erwartet ein breites Spektrum an bewusst gefertigten Produkten: individuelle Mode, ausgefallener Schmuck, Kunstwerke, Papeterie, Interior-Design, kulinarische Spezialitäten und vieles mehr.

Neben internationalen Labels zeigen auch heimische Kreative, was in der Wiener Szene steckt. Mit dabei sind unter anderem Johannes Salvatore Mensshengen, Arion Jewelry oder Bags with Legs. Sie stehen stellvertretend für das große kreative Potenzial, das direkt vor unserer Haustür entsteht.

Persönliche Begegnungen statt Massenware

Was den kunst & design markt besonders macht: Hier kauft man nicht einfach ein – man lernt die Menschen hinter den Produkten kennen. Viele der Ausstellerinnen und Aussteller betreiben weder eigene Shops noch große Onlineshops. Umso wertvoller ist die Möglichkeit, ihre Stücke direkt vor Ort zu präsentieren und mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.

„Der kunst & design markt steht für echte Ideen, nachhaltiges Design und persönliche Begegnungen.“

…betont Geschäftsführer Tobias Waclawczyk. „Hier finden Besucher*innen Produkte mit Charakter, handgefertigt in kleinen Werkstätten, Ateliers oder zuhause – und erleben die Leidenschaft, die hinter jedem Stück steckt.“

Die Ottakringer Brauerei als perfekte Kulisse

Mit ihrer Mischung aus Industrie-Charme und großzügigem Außenbereich bietet die Ottakringer Brauerei den idealen Rahmen für das kreative Wochenende. Als eine der letzten großen Brauereien Wiens ist sie längst auch als Eventlocation etabliert.

Neben den Marktständen sorgen kreative Workshops, Streetfood, Drinks und Musik für entspannte Atmosphäre. So wird der Besuch zum Erlebnis für alle Sinne – ideal für einen Frühlingsausflug mit Freundinnen, Familie oder einfach zum inspirierenden Bummel.

kunst & design markt Wien

11.–12. April 2026

Öffnungszeiten: Samstag: 11–19 Uhr, Sonntag: 11–18 Uhr

Ort: Ottakringer Brauerei, Ottakringer Pl. 1, 1160 Wien

Ticketpreis: 7 € für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren frei

Web: kunst-designmarkt.at/wien

