22. Kunstfrühstück im Berghotel Tulbingerkogel

Am 6. September 2023 öffnete das Berghotel Tulbingerkogel seine Pforten für das 22. Kunstfrühstück, organisiert von der Donaukultur KG unter der Leitung von Alexandra und Franz Müllner.

Die Veranstaltung lockte zahlreiche Künstler und Gäste an, bei der die Familie Bläuel erneut ihre herzliche Gastfreundschaft zeigte. Im Mittelpunkt des Pressefrühstücks standen die geplanten Events im Rahmen von „Licht ins Dunkel“ für das Jahr 2023 und das Programm der Künstlergala wurde präsentiert.

Unterstützung für Familien in Not und Jugendprojekte

Die Spendengelder, die im Rahmen dieser Partnerschaft gesammelt werden, fließen in den „Licht ins Dunkel Soforthilfefonds für Familien in Not“. Dieser Fonds ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen, die sich in akuten finanziellen Schwierigkeiten befinden. Die Unterstützung reicht von medizinischer Versorgung über Bildungsmöglichkeiten bis hin zu dringend benötigter Hilfe im Alltag.

Darüber hinaus kommen die Spendengelder auch den „Pro Juventute Häusern“ in der Region zugute. Diese Einrichtungen bieten Jugendlichen Unterstützung und eine sichere Umgebung, um ihre Talente zu entfalten und positive Lebenswege einzuschlagen.

Der Startschuss für ein neues Spendenjahr

Das Pressefrühstück markierte nicht nur einen Höhepunkt in der Zusammenarbeit zwischen der Donaukultur KG und „Licht ins Dunkel“, sondern auch den Beginn eines neuen Spendenjahres. Ab diesem Zeitpunkt fließen sämtliche Spenden in die Gesamtsumme, die dann im Rahmen der festlichen Gala an „Licht ins Dunkel“ am 9. Dezember 2023 überreicht wird.

Licht ins Dunkel Events

Licht ins Dunkel Weintaufe in der Galerie Gugging am Montag, 06. November 2023

in der Galerie Gugging am Montag, 06. November 2023 Licht ins Dunkel Konzert Andrew Young & Band im Fliegerhorst Brumowski Langenlebarn am Donnerstag, 30. November 2023

im Fliegerhorst Brumowski Langenlebarn am Donnerstag, 30. November 2023 Licht ins Dunkel Künstlergala im Berghotel Tulbingerkogel am Samstag, 09. Dezember 2023

Spendenkonto: Volksbank NÖ, AT18 4715 0040 0002 0000

Linda Bläuel, Markus Auinger (Unteroffiziersgesellschaft NÖ), Julius Darvas (Janoska Ensemble), Regina Merta, Frantisek Janoska, Willy Dussmann und Franz Müllner Andy Lee Lang, Linda Bläuel, Georg & Maria Bläuel, Werner Auer und Franz Müllner Georg Bläuel, Julius Darvas (Janoska Ensemble), Michaela Rabitsch, Willy Dussmann, Regina Merta, Zoryana Kushpler, Beatrice Turin, Frantisek Janoska und Franz Müllner

