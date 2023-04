Floridsdorf: Land der Bänke, Land am Strome

Eine alte Wiener Weisheit lautet ja: Besser schlecht sitzen als gut stehen! In Floridsdorf kann man in Zukunft nicht nur gut sitzen, sondern auch fast überall: Bezirksvor­steher Georg Papai sorgt nämlich dafür, dass 50 neue Bänke aufgestellt werden.

„Sie laden nicht nur zum Verweilen ein“, meint der Politiker, „sie ver­kürzen auch Wegstrecken und sollen – Stichwort Ökologie – dazu anregen, nicht immer gleich ins Auto zu steigen, sondern die eine oder andere Route zu Fuß zurückzulegen.“

Mitmach-Aktion des Floridsdorfer Bezirksvorstehers

Das ­familienfreundliche Floridsdorf soll also auch ein sportliches werden! „Bänke im Straßenraum sind ein Thema, das alle Altersgruppen betrifft“, weiß Papai. Und das Gute dabei: Die Bürger können mitbestimmen! „Bei der Auswahl der Standorte zähle ich auf die Floridsdorferinnen und Floridsdorfer, denn sie wissen am besten, wo ein Bankerl fehlt.“ Die Standort­vorschläge können per Mail abgegeben werden: georg.papai.gp1@wien.gv.at! Die Floridsdorfer Hymne heißt jetzt: Land der Bänke, Land am Strome …