Landstraße: Lustige Witwe sorgt für Begeisterung

Das Letzte Erfreuliche Operntheater (3., Ungargasse 18) bringt derzeit mit „Die lustige Witwe“ eine der schönsten Lehár-Operetten in einer vergnüglichen Version für drei Darsteller und eine Pianistin auf die Bühne.

Die Sänger Stefan Fleischhacker, Elena Schreiber und Ivaylo Guberov agieren und singen dabei in Mehrfach-Rollen und meistern blitzartige Kostümwechsel. Bis also der schmucke Graf Danilo (hoffentlich) seine lebenslustige Witwe Hanna bekommt, der gehörnte Ehemann Graf Zeta (möglicherweise) seiner ungetreuen Gattin Valencienne verzeiht, erlebt das Publikum auf jeden Fall einen Abend voller Überraschungen, guter Laune und wunderbarer Musik.

Klassiker der silbernen Operetten-Ära

„Die lustige Witwe“ ist eine Operette in drei Akten von Franz Lehár. Das Libretto stammt von Victor Léon und Leo Stein nach Henri Meilhacs Lustspiel „L’attaché d’ambassade“ von 1861. Die Uraufführung fand unter der Leitung des Komponisten am 30. Dezember 1905 am Theater an der Wien in Wien statt. Die Hauptrollen spielten damals Mizzi Günther und Louis Treumann. Letzte Termine sind am 28. 9. sowie 3. und 6. 10. – Infos und Karten: www.theaterleo.at