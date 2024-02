Landstraße: Patientenhilfsteam suchen Verstärkung

Freiwillig ins Spital? Seit 30 Jahren erleichtern ehrenamtliche Mitarbeiter des Landstraßer Patientenhilfsteams den Aufenthalt vieler Menschen in der Klinik Landstraße – zum Beispiel durch liebevolle Gespräche oder Hilfe bei kleinen Erledigungen des Alltags. Nun sucht das beherzte Team Verstärkung.

Wenn Sie einen Vormittag in der Woche Zeit haben, einfühlsam sind und kranken Menschen ihren Spitals-Aufenthalt ein Stück angenehmer machen wollen, melden Sie sich bitte für ein Informationsgespräch bei gerlinde.kosits@gesundheitsverbund.at oder unter Tel. 01 / 71165 5981. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden für ihre Aufgabe geschult und sind in eine Gruppe Gleichgesinnter eingebunden. Sie sind erkennbar am gelben Button und im Haus auch mit einem Plakat repräsentiert.

Anteilnahme, Beistand und Aufheiterung

Mit persönlicher Zuwendung sind sie ein ergänzendes Service zum klassisch klinischen Angebot des Krankenhauses. Auf den Stationen bieten sie in Gesprächen Anteilnahme und Beistand ebenso wie Aufheiterung und Information. Sie übernehmen kleine Besorgungen, begleiten Patienten in den Garten und vieles mehr. Als Lotsendienst führen Ehrenamtliche Mitarbeiter mobile ambulante Patienten zu den behandelnden Stellen im Haus und sorgen so dafür, dass sie sich willkommen und sicher fühlen. Infos: www.patientenhilfsteam.at