An der “Langen Tafel” werden Nachbarn zu Freunden

Mit dem “Neuen Landgut” wächst ein neuer Stadtteil in Favoriten. Zum Kennenlernen lädt das GB* Stadtteilmanagement am 25. September zu einem bunten Nachbarschaftsfest mit langer Tafel, Spielen und Infos auf den Elisabeth-Sundt-Platz ein.

Hinter dem Wiener Hauptbahnhof entsteht mit dem Stadtquartier „Neues Landgut“ im 10. Bezirk ein modernes und lebendiges Viertel. Damit sich die neuen Bewohner, Nachbarn sowie das Umfeld gut vernetzen, feiert das Grätzl ein Willkommensfest.

Im Zentrum der Veranstaltung steht eine gedeckte Lange Tafel auf dem Elisabeth-Sundt-Platz. Das Konzept ist einfach und verbindend: Neben einem kleinen Buffet sind alle Gäste eingeladen, selbst eine Kleinigkeit an Speisen oder Getränken mitzubringen und mit den Tischnachbarn zu teilen.

Neben dem kulinarischen Austausch wartet ein abwechslungsreiches Programm auf Groß und Klein. Ein spielerischer Parcours lädt zum Mitmachen ein, bei dem sich aktive Teilnehmer kleine Überraschungen abholen können. Zudem informiert das Stadtteilmanagement Neues Landgut direkt vor Ort über alle wichtigen Angebote, Freiräume und Entwicklungen im neuen Wohngebiet.

Das Fest findet am 25. September von 15 bis 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich.

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