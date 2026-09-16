Promis machen sich stark für krebskranke Kinder

Prominente Unterstützung für einen wichtigen Zweck: Moderatorin Mirjam Weichselbraun, Olympiasiegerin Anna Veith und Musiker RIAN engagieren sich mit der neuen HOPE Collection für die St. Anna Kinderkrebsforschung.

Für die limitierte Charity-Kollektion hat jeder der drei Stars ein ganz persönliches Tuch gestaltet.

Drei Designs, eine Botschaft

Hinter jedem Tuch steckt eine eigene Geschichte. Mirjam Weichselbraun setzt auf einen Elefanten als Symbol für Stärke, Geduld und Zusammenhalt. „Wir alle brauchen manchmal jemanden, der uns ein Stück weit trägt“, erklärt die Moderatorin.

Für Anna Veith steht vor allem die Gesundheit im Mittelpunkt. Als zweifache Mutter sei ihr noch bewusster geworden, wie wertvoll sie ist. Gleichzeitig kennt die ehemalige Spitzensportlerin das Gefühl, sich großen Herausforderungen zu stellen und Schritt für Schritt weiterzugehen.

Musiker RIAN bringt wiederum eine besonders lebensfrohe Botschaft auf sein Tuch: „Ich hoff, bei dir scheint die Sonne“. Ein einfacher Satz, der Mut machen und positive Gedanken nach außen tragen soll.

Forschung unterstützen

Mit der HOPE Collection soll nicht nur Hoffnung sichtbar gemacht, sondern auch die Arbeit der St. Anna Kinderkrebsforschung unterstützt werden. Ziel der Forschung ist es, Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für krebskranke Kinder laufend zu verbessern und damit langfristig ihre Heilungschancen zu erhöhen.

Limitierte Tücher gewinnen

Die Verlosung der HOPE Collection startet am 16. September und läuft bis 30. September 2026. Mit einer freiwilligen Spende können Interessierte die Chance auf eines von jeweils 25 limitierten Tüchern pro Design erhalten. Der gesamte Erlös kommt der St. Anna Kinderkrebsforschung zugute.

Mehr Infos und Teilnahme unter hopecollection.at.