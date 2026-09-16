Glamouröser Auftakt der Vienna Fashion Week!

Mit viel Glamour, starken Looks und einer gehörigen Portion Kreativität ist die VIENNA FASHION WEEK.26 im MuseumsQuartier in ihre 18. Ausgabe gestartet.

Bei der Opening Show „Velvet Nights“ präsentierten 36 Designerinnen und Designer jeweils einen Look – und zeigten damit eindrucksvoll, wie vielfältig Mode sein kann.

36 Looks zum Auftakt

Licht, Bewegung und außergewöhnliche Texturen bestimmten die Inszenierung in der Halle E. Von klaren Linien und präzisen Schnitten bis zu opulenten Entwürfen und experimentellen Formen reichte das modische Spektrum. Moderiert wurde der Auftakt von Sylvia Graf, Gastgeber der Opening Show war FRITZ! Eyewear.

„36 Looks zeigen 36 sehr unterschiedliche Zugänge zu Mode und genau diese Vielfalt macht die VIENNA FASHION WEEK aus“, betonen die Veranstalterinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank. Bis Samstag stehen heimische und internationale Designer sowie spannende neue Labels im Rampenlicht.

Mode mit Botschaft

Zu den Fixpunkten zählt erneut „Fashion Reloaded“ der Pensionistenklubs Wien. Unter dem Titel „fenWomenal“ werden 57 Looks gezeigt, für die bestehende Kleidungsstücke und persönliche Lieblingsstücke neu interpretiert wurden. Auch internationale Mode ist vertreten: Designer aus Thailand präsentieren zeitgenössische Entwürfe, in denen traditionelles Handwerk auf moderne Gestaltung trifft.

Eine besondere Botschaft trägt die Show „1001 Night: Tonight“ der Fashion Academy von Atena Neuhuber. Arbeiten von 26 iranischen Designern widmen sich unter dem Motto „Vom Dunkel ins Licht“ Themen wie Identität, Freiheit, Widerstandskraft und Hoffnung.

Auch Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle: Beim Talk „Saubermacher goes Fashion: Mode endet nicht. Sie beginnt neu.“ dreht sich alles um Alttextilien und neue textile Kreisläufe. Im Anschluss zeigt Gabriele Rigby mit ihrem Label Fröhlich die daraus entstandenen Entwürfe.

Fashion zum Mitnehmen

Ab Mittwoch öffnet zudem der Pop-up-Store in der Shopping Area. Dort können Besucher ausgewählte Stücke der teilnehmenden Labels entdecken und direkt kaufen. Shows, Präsentationen und Talks sorgen noch bis Samstag für reichlich Fashion-Flair im MuseumsQuartier.

Promis am Laufsteg

Natürlich durfte beim Auftakt auch die Society nicht fehlen. Unter den Gästen waren unter anderem Gery Keszler, Germany’s-Next-Topmodel-Gewinnerin Lou-Anne Gleißenebner-Teskey, Designer Atil Kutoğlu, Sabine Karner, Schauspielerin Gitti Kren, Schauspieler Markus Freistätter, Sängerin Martina Kaiser, Ekaterina und Christian Mucha, Model Kerstin Lechner, Musiker Peter Legat, Künstler Alexander Kiessling, Pop-Pate Mario Rossori sowie zahlreiche weitere bekannte Gesichter aus Mode, Kultur und Society.

Nach der Show wurde beim Get-together im MuseumsQuartier weitergefeiert – ein glamouröser Auftakt für vier Tage voller Mode, Kreativität und internationalem Flair.