Last-Minute-Idee: Schenken Sie vielleicht Bildung

Eine Geschenkidee, an die viele vielleicht nicht sofort denken: VHS-Bildungsgutscheine eignen sich auch als Last-Minute-Geschenk zum selbst Ausdrucken.

Die Feiertage nahen in großen Schritten und damit auch die Suche nach geeigneten Geschenken für Familie und Freunde. Manchmal gar nicht so einfach, das Richtige zu finden. Denn „Klimbim“ oder „Klumpert“ (wie manche sagen) wollen viele nicht schenken. Also Dinge, die im Regal verstauben oder gar im Mistkübel landen.

Ein spezieller Tipp

Daher haben wir einen Last-Minute-Tipp ausgegraben: Wie wäre es eigentlich mit VHS-Bildungsgutscheinen? Sie sind der Schlüssel zu Tausenden Weiterbildungsangeboten, die von Gesundheit und Bewegung über Kreativität, Sprachen und Persönlichkeitsbildung bis hin zu IT-Kursen oder Eltern-Kind-Angeboten reichen. Bildungsherz, was willst du mehr?

Gutscheine im Shop

Die VHS-Gutscheine können schnell und unkompliziert in jeder Höhe online über www.vhs.at/shop erworben werden. Und wer noch in letzter Minute ein Präsent benötigt, druckt sich den Gutschein im Handumdrehen einfach selbst aus! Mehr Infos finden Interessierte auch unter http://www.vhs.at/bildungschenken.