Nach dem Rekord-Revival der Toten in „Evil Dead Rise“, widmet sich Drehbuchautor und Regisseur Lee Cronin einer der berühmtesten Horrorgeschichten aller Zeiten und verwandelt sie in eine gewagte und abgedrehte Neuinterpretation: „Lee Cronin’s The Mummy“!

Die junge Tochter eines Journalisten verschwindet spurlos in der Wüste. Die zerrüttete Familie ist fassungslos, als das Mädchen acht Jahre später plötzlich wieder bei ihnen auftaucht. Doch was eigentlich ein freudiges Wiedersehen sein sollte, verwandelt sich schnell in einen wahren Albtraum.

LEE CRONIN’S THE MUMMY – Ab 16. April nur im Kino!

Wir verlosen 1 x 2 Kinogutscheine und 1 x Escape Room-Gutschein für “Mumifiziert” für 2 Personen (€80,-) bei Open The Door!