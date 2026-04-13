Der Film Über Österreich – Eine höhere Sicht von Georg Riha erzählt die Geschichte dieses wunderbaren und von der wechselvollen Geschichte geprägten Landes und wird so zu einer universellen Parabel über den Menschen und seinen Umgang mit der Pracht und Vielfalt der Natur. Eine visuelle Meditation über die Schöpfung, über Aufstieg, Gestaltung, Schaffen, Hybris und Zerstörung. Ein poetischer Kinofilm, der keine Antworten gibt, sondern Raum für die eigene Deutung lässt – und zum Innehalten einlädt.

ÜBER ÖSTERREICH – Eine höhere Sicht – Ab 30. April NUR im Kino!

Wir verlosen 2 x 2 Kinogutscheine!