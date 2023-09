Liesinger Team triumphiert beim Biosphärencup

Beim 10 Stationen-Parcours des Biosphärenpark-Cup konnten die teilnehmenden Teams auch heuer wieder mit Wissen, Geschicklichkeit und Teamgeist Siegerpunkte sammeln. Von insgesamt 38 teilnehmenden Teams holte das Team „Kinderstube Biologie“ aus Liesing mit 950 von 1.000 möglichen Punkten den Gesamtsieg.

Den Rahmen für den Biosphärenpark-Cup bildete heuer erstmals der Tag des Denkmals in der Kartause Mauerbach. Veranstaltet wird der Wettbewerb, bei dem Wissen, Geschicklichkeit und Spaß im Mittelpunkt stehen vom Biosphärenpark Wienerwald Management gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten und mit freundlicher Genehmigung und Unterstützung des Bundesdenkmalamtes.

„Durch die Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt konnten wir heuer beim Biosphärenpark-Cup unser Natur-, als auch Kulturerbe spielerisch erlebbar machen. Ich gratuliere den Siegerinnen und Siegern sehr herzlich und freue mich, dass so viele mitgemacht haben!“, berichtet Andreas Weiß, Direktor des Biosphärenpark Wienerwald Managements.

Knifflige Fragen und spannende Aufgaben

Die Partnerorganisationen hatten sich auch heuer wieder interessante Aufgaben für ihre Stationen überlegt: So galt es bei der Station von der Trailschool Wien – Trailcenter Wien Geschicklichkeit am Drahtesel zu beweisen. Wissen zur Vogelwelt war bei der Station von BirdLife gefragt und beim Stand des Biosphärenpark Wienerwald konnte man mehr über den Lebensraum „Gewässer“ erfahren. Bei den Naturparken Purkersdorf und Sparbach drehte sich heuer alles rund ums „Bockerl“.

Bei der Station der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ) stand erwartungsgemäß die Fledermaus im Zentrum der Aufgabe. Die Institute Geologie und Waldökologie der Universität für Bodenkultur (BOKU) wussten mit Steinen und Mineralien bzw. rund ums Thema Boden-Bodenverdichtung und Holzernte mit spannenden und unterhaltsamen Aufgaben zu begeistern. Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) stellte heuer die heimischen Wildobstarten in den Fokus. Bei den Bundesforsten konnte man mehr zum Thema Kulturfolger, also Arten die sich menschlichen Strukturen angepasst haben und davon profitieren, erfahren.

