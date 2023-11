30 Jahre Life Ball: Keszler streut dem Leben Rosen

1993 startete eine Erfolgsgeschichte im Kampf gegen Aids – und Gery Keszler veranstaltete den ersten Life Ball im Rathaus. Am 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag, wird jetzt das 30-jährige Jubiläum zelebriert – mit einem rauschenden Fest im Palais Auersperg, ganz wie es einer Hommage an den Life Ball gebührt.

Von 1993 bis 2019 war der Life Ball im Wiener Rathaus Pflichttermin für alle, die den Kampf gegen HIV/Aids aktiv unterstützen und gleichzeitig das Leben feiern wollten. Life Ball-Mastermind Gery Keszler konnte Anfang der 90er Jahre den damaligen Bürgermeister Helmut Zilk überzeugen, das Rathaus für sein „Fest des Lebens“ zu öffnen – und trat damit eine Erfolgsgeschichte mit internationalem Renommee los. Die erste Life Ball-Fashion Show auf dem Rathausplatz wurde von Star-Designer Thierry Mugler ausgerichtet, es folgten über die Jahre weitere namhafte Designer von Versace bis Jean Paul Gaultier. Auch die Gästeliste des Life Balls konnte sich sehen lassen: Zahlreiche (internationale) Promis wie Ex-US-Präsident Bill Clinton, Katy Perry, Naomi Campbell oder Elton John beehrten Jahr für Jahr das Event. Und so konnten von 1993 bis 2019 über 30 Millionen Euro für HIV/AIDS-Projekte auf der ganzen Welt gesammelt werden.

Let’s celebrate!

Auch wenn der letzte Life Ball bereits vier Jahre zurückliegt, das 30-jährige Jubiläum wird trotzdem ausgiebig gefeiert – mit einer Hommage unter dem Motto: „Streuen wir dem Leben Rosen“. Am 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag, lädt Gery Keszler die Party-Crowd ins Palais Auersperg und lässt mit den legendären Bühnenbildern vergangener Life Bälle das Feeling von einst wieder aufleben. Durch den Abend wird Moderatorin Eva Pölzl führen. Freuen darf man sich auf Acts wie Conchita Wurst (die den letzten Life Ball 2019 auch moderierte), den französischen DJ Mosey aka Pierre Sarkozy, den deutschen DJ AVAION, Amadeus Award-Gewinner Möwe und DJ Sin Morera aus den USA. „Der Abend wird eine Melange aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft widerspiegeln,“ freut sich Gründer Gery Keszler. „Gemeinsam wollen wir noch einmal ein Fest der Vielfalt und Selbstentfaltung feiern, das die Magie des Life Ball in jedem einzelnen Gast noch einmal aufleben lässt und die daraus entstandene Community wieder vereint.“ Es wird auf jeden Fall: A night to remember!

Info:

An Homage to Life Ball

Freitag, 1.12.2023

Palais Auersperg, 1080 Wien

Tickets unter: www.oeticket.com