Ein Tag voller Schönheit: Der Austrian Press Day von SISTER ACT

Gestern veranstaltete die PR-Agentur SISTER ACT Public Relations & Communications im Salon Beauty Privé by Dr. Denkova ihren diesjährigen Austrian Press Day.

In der lichtdurchfluteten Location Beauty Privé by Dr. Denkova wurden gestern unter dem Motto “Beautiful Thoughts” die schönen Seiten des Lebens genossen. In stilvoller Atmosphäre präsentierte SISTER ACT Public Relations & Communications die Neuheiten, Trends und News ihrer Kunden und hieß namhafte Journalist:innen und Influencer:innen Österreichs willkommen. Die Gäste konnten in verschiedene Markenwelten eintauchen und jede Menge Inspiration für die neue Saison sammeln.

“Bei unserem diesjährigen Austrian Press Day standen die innere Schönheit und Vielseitigkeit im Vordergrund. Ob aus der Food & Beverage-, Mode-, Gesundheits-, Event- oder der Lifestyle-Branche – unsere Kunden Basenbox, Beauty Privé by Dr. Denkova, bloomd., FRO ZEN Power, Ging it, Joolz, Kaya Bags, Luna Chiara Events, Pona und Real Skin Art begeisterten Journalist:innen und Influencer:innen mit spannenden Neuheiten und den aktuellsten Trends.” Nina und Lisa Haider Gründerinnen & Geschäftsführerinnen von SISTER ACT Public Relations & Communications

© Iris Amalia Photography