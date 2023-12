MAK: Einen Tag lang kostenlos ins Museum

Kunst einen Tag lang kostenlos genießen: Gemeinsam mit Wien Energie lädt das Museum für angewandte Kunst am 26. Dezember zum Gratismuseumsbesuch.

Wer für die Feier­tage auf der Suche nach einem guten Programm für die ganze Familie oder auch nur für sich ist, sollte einen Besuch im MAK fix einplanen. Passend zum Weihnachtsausklang – als verspätetes Weihnachtspräsent sozusagen – schenkt das Museum in Kooperation mit Wien Energie allen Besuchern am 26. Dezember den Eintritt. Von 10 bis 21 Uhr können Kunstbegeisterte sowohl die MAK-Schausammlung besichtigen als auch durch alle aktuellen Ausstellungen streifen. Und das Angebot im MAK kann sich sehen lassen – verbindet das Museum doch angewandte Kunst, Design, Architektur und Gegenwartskunst.

Breites Spektrum

Man nimmt sich also am besten genügend Zeit, denn es gibt im Haus am Ring derzeit viel zu schauen: Die neu eröffnete Ausstellung „Sterne, Federn, Quasten“ zum Beispiel, die Arbeiten und Entwürfe der Wiener-Werkstätte-Künstlerin Felice Rix-Ueno zeigt oder die Großausstellung „HARD/SOFT“, die sich ab 13. Dezember mit Textil und Keramik in der zeitgenössischen Kunst beschäftigt.

Alle Infos auf: mak.at