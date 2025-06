Mamas Café: Alleinerziehende servieren Kaffee und Kuchen

Im neu eröffneten Kaffeehaus im 1. Bezirk erhalten alleinerziehende Mütter in schwierigen Lebenssituationen eine feste Anstellung. Ziel des Projektes ist ein selbstbestimmtes Leben für die Mütter und die Integration in den Arbeitsmarkt.

Wer in Mamas Café am Stephansplatz 6 (Zwettlerhof, 1010 Wien) Kaffee trinkt, tut nicht nur dem Gaumen Gutes, sondern auch Müttern in Notlagen. Das Social Business der St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien schafft Arbeitsplätze für alleinerziehende Mütter, die von der Stiftung in ihrer herausfordernden Lebenssituation betreut werden.

Das Kaffeehaus hat geöffnet Montag bis Freitag von 9:30 bis 17:30 Uhr und ist das zweite Social Business der St. Elisabeth-Stiftung am Stephansplatz: Gegenüber von Mamas Café befindet sich Mamas Werkstatt, in der Mütter nähen und handwerkliche Fertigkeiten erlernen und so in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Qualitativ hochwertige Produkte

Großen Wert legt das Team auf die Qualität der Produkte. In der Speisekarte finden sich viele Kaffeevariationen, süße Kuchen und Speisen wie Apfelstrudel-Porridge oder pikante Snacks wie die bunt belegte hausgemachte Brot-Kreation „Mama Resi“ mit hausgemachtem Senfkaviar. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie der Speisen fließt direkt zurück in Mamas Café und unterstützt die Mütter.

Mehr Infos: www.elisabethstiftung.at/arbeit/mamas_cafe