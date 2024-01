Massachusetts! Bee-Gees-Musical sucht Tanzgruppe

Einmal Bühnenluft schnuppern und Teil der wiederauflebenden BEE GEES-Mania werden? Diese Gelegenheit gibt es jetzt für eingespielte Tanzgruppen bei „Massachusetts – Das BEE GEES Musical“ am 3. März 2024 in Wien/ Stadthalle F.

Tanz-Gruppe gesucht!

Die Produktion sucht eine Tanzformation (mind. 5 Personen, ausschließlich bestehende Gruppen, keine Einzeltänzer!), die eine Vorliebe für die Disco-Ära der 70er hat und den Musical-Cast live und vor großem Publikum unterstützen möchte! Eine professionelle Tanzausbildung ist für die Teilnahme nicht notwendig. Jedoch sollten die Bewerber bereits als Formation oder Gruppe vor Publikum aufgetreten sein, Kleidung im Stil der 70er im Schrank haben und vor allem Spaß daran haben, auf der Bühne zu stehen!

Bewerbung per Mail

Bewerbungen können bis 4. Februar 2024 per E-Mail an melanie.hansen@resetproduction.de geschickt werden (bitte inklusive Infos und Bildern von der Tanzgruppe sowie Link zum Video einer der letzten Performances). Einzelbewerbungen werden nicht berücksichtigt! Das „Massachusetts“-Kreativteam entscheidet zeitnah, welche Gruppe in Wien mit dabei sein wird!

Auch Original-BEE GEES mit dabei!

Die BEE GEES sind eine Legende, in „Massachusetts – Das BEE GEES Musical“ leben die Brüder Robin, Maurice und Barry Gibb mit ihren unvergessenen Welthits weiter! Zu Lebzeiten brachen sie alle Rekorde, jetzt sind es wieder drei Brüder – Walter, Davide und Pasquale Egiziano, die sich mit viel Liebe zum Detail und höchstem Respekt vor dem Lebenswerk der BEE GEES verneigen und die Magie ihrer Musik zurück auf die Bühne bringen. Mit zwei Musikern der Original BEE GEES gehen sie 2024 auf große Tournee durch Deutschland und Österreich.

Einzigartige Botschafter

Ihre lange, persönliche Beziehung zur Familie Gibb und ihre unfassbare Authentizität machen die Brüder Egiziano zu weltweit einzigartigen Botschaftern der BEE GEES. Stimmlich und optisch atemberaubend nah am Original überzeugten sie sogar Barry und Robin Gibb, die ihnen mit ihrem offiziellen Segen das höchste Qualitätssigel ITALIEN BEEE GEES verliehen.

Prominente Zeitzeugen

Die musikalische Sensation perfekt machen Keyboarder Blue Weaver und Gitarrist Vince Melouney, die beide Mitglieder der Original BEE GEES Band waren. Als prominente Zeitzeugen sorgen sie an der Seite der ITALIEN BEE GEES mit Welthits wie „Stayin‘ Alive“, „Night Fever“ und „How Deep Is Your Love“ für besonders emotionale Show-Momente!