Fashion-Spektakel in der Millennium City

Am Freitag, den 24. März wird der MC Shopping Star in der Millennium City gekürt. 5 Kandidaten und Kandidatinnen haben die Aufgabe in 90 Minuten mit Gutscheinen der Millennium City im Wert von 400 Euro das perfekte Outfit zu einem bestimmten Motto zusammenzustellen.

Die prominente Jury bestehend aus look!-Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner, Chris Lachmuth von der Tanzschule Chris sowie Matthias Franta, Center Manager der Millennium City, entscheiden dann gemeinsam mit dem Publikum, wer den Look am besten getroffen hat und den Hauptpreis, ein Luxus-Wochenende für zwei im Hotel Bristol, mit nach Hause nehmen darf.

ZUSCHAUER

Und was wäre eine ­Fashion-Show ohne Publikum? Wenn Sie also ein Fan von Mode sind, aber lieber von außerhalb des Rampenlichts zuschauen möchten, dann sollten Sie sich diese Fashion-Show ab 14 Uhr nicht entgehen ­lassen. Lassen Sie sich von den kreativen Outfits der Teilnehmer inspirieren, während Sie selbst tolle Preise gewinnen können. Unter allen Anwesenden werden Millennium City-Gutscheine im Wert von 1.000 Euro verlost.

Ganz egal, ob auf oder neben dem Laufsteg, es lohnt sich vorbeizukommen!