Mehr Bewegung für die Stadt!

In 1 Woche geht’s los mit SPORT.PLATZ Wien – damit kommt im August keine Langeweile auf. Wir machen die Stadt zum Sportplatz!

Sport und das kostenlos

Unter dem Motto „Mehr Bewegung, mehr Vereine, mehr Möglichkeiten“ bietet der Sportverband ASKÖ WAT an 10 Terminen von 9. bis 31. August, jeweils von 16 bis 19 Uhr, kostenlose Bewegungseinheiten und Sportarten zum Ausprobieren an. Egal ob Hüfte schwingend bei Hula-Hoop und Tanzfitness oder entspannt bei Yoga, bei dieser Aktion in der Stadt ist für alle etwas dabei. Dazu kommen zahlreiche Angebote zum Schnuppern der Vereine (u.a. Taekwondo, Basketball, Lacrosse, Quidditch) sowie ein vielfältiges, sportliches Kinderprogramm für die Kleinsten.

„Macht’s mit!„

Sportstadtrat Peter Hacker ist seit vielen Jahren Unterstützer dieser Initiative und lädt ein mitzumachen: „Am 9. August startet, wie ich finde, eine ganz tolle Aktion vom ASKÖ WAT – SPORT.PLATZ Wien. Wir machen die ganze Stadt zum Sportplatz: Für Kinder, für die Kleinen und die Großen, für Eltern und Großeltern. Die ganze Familie kann spielerisch Sport erfahren. Ich finde, es ist ein tolles Angebot und bedanke mich bei allen, die im Sommer ein bisschen mehr Sport in die Stadt bringen. Ich kann nur sagen: ‚Macht‘s mit!'“

Trampolin- und Cheerleading-Shows

Die Teilnahme ist kostenlos und die Veranstaltungen über die ganze Stadt verteilt. Der große Auftakt findet am 9. August am Rathausplatz von 16-19 Uhr vor der Bühne des Filmfestivals statt. Neben mitreißenden Trampolin- und Cheerleading-Shows erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem viel Spaß und Bewegung zum Mitmachen.

Alle Informationen und Termine unter: www.sportplatzwien.at