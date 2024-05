Mehr Kultur und Kunst für Simmeringer Grätzl

Die Performance-Plattform „Bears in the Park“ hat nach einer Zwischenstation im Kempelpark in Favoriten nun in Simmering ein fixes Zuhause gefunden.

Die ehemalige Probebühne des Volkstheaters im Backsteinbau in der Eyzinggasse bietet ideale Voraussetzungen: zwei Tanzstudios mit 70 m² und 250 m², ein Atelier mit 22 m², ein Experimentierraum mit 35 m² und Gemeinschaftsräume zum Arbeiten, Proben und Vernetzen.

Kulturverstärker im Bezirk

Mit dem Einzug der „Bears in the Park“ steht damit ein weiteres Kulturankerzentrum in Wien zur Verfügung. Diese sollen Künstlern nicht nur leistbaren Raum bieten, sondern auch Impulsgeber im jeweilige Bezirk sein. So werden unter anderem Inhalte mit der Nachbarschaft erarbeitet und niederschwellige Angebote ausgearbeitet, die das jeweilige Grätzl mit Kunst und Kultur aufladen. Bei der Eröffnung hieß Kulturstadträtin Kaup-Hasler im Beisein von Bezirksvorsteher Steinhart die „Bears“ willkommen: „Es freut mich sehr, dass eine wichtige Plattform für Tanz und Performance in Simmering ein neues Zuhause gefunden hat.“