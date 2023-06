„Mei Meidling“ lädt am 16. & 17. 6 zum Klima-Grätzlfest

Am 16. und 17. Juni 2023 wartet in der Rosaliagasse, Reschgasse und Mandlgasse auf die Besucher ein dichtes und informatives Programm. Zwei Tage lange werden die Gassen beim Meidlinger Markt dafür zu einem temporär begrünten und erweiterten „Wohnzimmer“.

Der Verein „Mei Meidling“ hat sich das Ziel gesetzt den 12. Bezirk zu einem zukunftstfitten Lebensraum zu machen. Dafür ist das Engagement der Anrainer wichtig und viele setzen sich ehrenamtlich für dieses hehre Ziel ein. Meidlinger aus drei Generationen helfen mittlerweile zusammen, entwickeln Ideen oder organisieren verschiedenste Aktivitäten für das Grätzl.

Eine davon ist das Meidlinger Klima-Grätzlfest & Symposium. Im Herbst 2020 fand es zum ersten Mal statt und nun steckt man gerade in den Vorbereitungen für die mittlerweile 4. Auflage des Events, das am 16. und 17. Juni 2023 in den Gassen rund um den Meidlinger Markt stattfinden wird.

Das Klima-Grätzlfest

Am Freitag und Samstag gibts wieder die beliebte Familien- und Spielstraße, coole Live-Musik Acts, Biodiversitäts-Spaziergänge, Riesenschach, Fahrrad Parcours, Kinderschminken, Clownerie und vieles vieles mehr.

Und auch die legendäre Grätzel-Grillerei darf nicht fehlen! Ein Mega-Griller wartet vor Ort und wartet auf das Grillgut. Das kann man sich an einem der zahlreichen Stände am Markt besorgen, oder einfach selbst mitbringen. Getränke und Süßes wird`s auch geben. „Komm vorbei, lade Freundinnen und Freunde ein und bring am besten gleich deine ganze Familie mit! Das abwechslungsreiche Programm bietet viel Unterhaltsames für Groß & Klein sowie Alt und Jung.“, so Gastgeberin und Mitveranstalterin Sigrid Mayer.

Alle Infos zum Klima-Grätzlfest

Das Klima-Symposium

Das 4. Meidlinger Klima-Grätzl Symposium.findet am Freitag, den 16.06.2023auf der Outdoor-Bühne in der Rosaliagasse statt. Experten diskutieren hier über die wichtigsten Themen, die für die nachhaltige Weiterentwicklung eines urbanen Grätzls relevant sind. Los geht es um 14 Uhr. Die Eröffnung nimmt Bezirksvorsteher Wilfried Zankl persönlich vor.

Alle Infos zum Klima-Grätzl Symposium