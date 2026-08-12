Michael Ludwig bekräftigt Kandidatur über 2030 hinaus

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig sieht breite Zustimmung in der Wiener Bevölkerung zum sozialdemokratischen Kurs der Stadt. Wien solle auch weiterhin eine weltoffene und soziale Stadt bleiben, in der die Bedürfnisse aller Wienerinnen und Wiener im Mittelpunkt stehen.

Als zentrale Aufgaben nennt Ludwig insbesondere die medizinische Versorgung, Bildung, Klimaschutz sowie leistbares Wohnen für heutige und kommende Generationen.

Im Ö1-Mittagsjournal bekräftigte Ludwig nun seine Absicht, diesen politischen Weg auch über das Jahr 2030 hinaus fortzusetzen. Er erklärte, erneut für das Amt des Wiener Bürgermeisters kandidieren zu wollen. Für die kommenden Jahre sieht er weiterhin wesentliche Aufgaben, die nur durch Zusammenhalt und gemeinsames Handeln bewältigt werden könnten.

Besondere Priorität räumt Ludwig dabei dem Gesundheitsbereich ein. Ziel müsse es sein, allen Menschen eine hochwertige medizinische Versorgung zu gewährleisten – unabhängig von ihrem Wohnort. Wien verfüge über medizinische Einrichtungen und Leistungen auf hohem Niveau und übernehme dadurch auch Versorgungsleistungen für zahlreiche Patientinnen und Patienten aus anderen Bundesländern.

In diesem Zusammenhang fordert Ludwig eine gerechtere und transparentere Finanzierung sogenannter Gastpatientinnen und Gastpatienten. Medizinische Behandlungen sollen grundsätzlich dort erfolgen, wo sie sinnvoll und möglichst wohnortnah angeboten werden können. Wird eine Person jedoch in einem anderen Bundesland behandelt, soll nach Ludwigs Vorstellung jenes Bundesland die Kosten übernehmen, in dem die Patientin oder der Patient seinen Wohnsitz hat.

Das zugrunde liegende Prinzip fasst Ludwig mit der Formel „Geld folgt Leistung“ zusammen. Damit sollen einerseits Klarheit und Sicherheit für Patientinnen und Patienten gewährleistet und andererseits eine faire Kostenteilung zwischen den Bundesländern erreicht werden.

Mit seiner angekündigten Kandidatur verbindet Ludwig somit den Anspruch, den bisherigen sozialdemokratischen Kurs Wiens langfristig fortzuführen und insbesondere die soziale und gesundheitliche Versorgung der Wiener Bevölkerung weiter abzusichern.