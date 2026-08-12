Wiener Gemeindebauten werden fit für die Zukunft

Wiener Wohnen treibt die Modernisierung des Gemeindebaus weiter voran: Mit einem Investitionsvolumen von 1,37 Milliarden Euro werden aktuell rund 100 Wohnhausanlagen umfassend erneuert.

Wiener Wohnen setzt die Sanierung der Wohnhausanlagen konsequent fort und macht den Gemeindebau fit für die Zukunft. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sorgen diese Investitionen neben einem höheren Wohnkomfort vor allem für spürbare Entlastungen für zehntausende Wiener, die im Gemeindebau ihr Zuhause haben.

„Die 220.000 Gemeindewohnungen in Wien wurden von mehreren Generationen, beginnend vor über 100 Jahren, aufgebaut. Diesen Kernbestand des sozialen Wohnbaus weiterzuentwickeln und zukunftsfit zu gestalten, ist unsere gemeinsame Aufgabe. Deshalb investieren wir kräftig in die Sanierung und Modernisierung der Wohnhausanlagen. Mit einem milliardenschweren Sanierungsprogramm stellen wir sicher, dass leistbare Mieten, hohe Wohnqualität und wirksame Maßnahmen für Energieeffizienz Hand in Hand gehen“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Die Wohnhausanlagen werden regelmäßig begutachtet und auf Basis eines klar definierten Kriterienkatalogs bewertet. Dazu zählen der bauliche Zustand, Sicherheitsaspekte, der aktuelle Stand der Technik sowie Energieeffizienz und Klimaschutz. Auf Grundlage dieser fachlichen Bewertungen und Sachverständigengutachten wird entschieden, ob und in welchem Umfang Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Wirtschaftliche Vorteile für Mieter

Auch wirtschaftliche Überlegungen und eine möglichst geringe Belastung für die Mieter werden dabei berücksichtigt. Durch thermische Sanierungen, moderne Haustechnik und barrierefreie Zugänge werden die Energiekosten gesenkt, die Sicherheit erhöht und die Lebensqualität der Bewohner nachhaltig verbessert.

„Mit unseren Sanierungen sichern wir die Bausubstanz der Gemeindebauten langfristig und schaffen gleichzeitig spürbare Verbesserungen für die Bewohnerinnen und Bewohner im Alltag. “, erklärt Wiener Wohnen-Interims-Direktorin Katharina Klement und ergänzt: „Gleichzeitig sorgen gedämmte Fassaden, moderne Fenster und eine hochwertige Gebäudehülle dafür, dass die Wohnungen auch im Sommer deutlich kühler bleiben. Gerade in Zeiten zunehmender Hitzeperioden bedeutet das mehr Lebensqualität in den eigenen vier Wänden und eine nachhaltige Entlastung für die Mieterinnen und Mieter.“

23.000 Wiener profitieren

Aktuell werden rund 100 Gemeindebauten in verschiedenen Bezirken Wiens umfassend modernisiert. Insgesamt betrifft das knapp 16.000 Wohnungen, in denen rund 40.000 Menschen leben. Wiener Wohnen investiert hier 1,37 Milliarden Euro. Die thermische Fassadensanierung dieser Gebäude entspricht dabei einer Fläche von rund 18,5 Fußballfeldern (rd. 13 ha).

Parallel dazu zeigen bereits abgeschlossene Projekte, welche Wirkung diese Sanierungen entfalten: Seit 2020 wurden 91 Sanierungen abgeschlossen, die 10.453 Wohnungen umfassen und die Wohnqualität von mehr als 26.000 Gemeindebau-Bewohner spürbar gesteigert haben.

Infos zu den jüngst abgeschlossenen Sanierungsprojekten findet man hier

