Ein Denkmal: David Alaba auf neuer Briefmarke

Was für eine Ehre! Teamkapitän und Champions-League-Sieger David Alaba erhält eine eigene Briefmarke der Post.

Der gelbe Riese hat die neue Briefmarken-Serie “Sport” ins Leben gerufen. Und den Anfang macht niemand Geringerer wie David Alaba, der wohl erfolgreichste Fußballer des Landes.

Großes Privileg

Alaba findet durchaus bewegende Worte: „Österreich ist meine Heimat, mein Land, meine Identität. Eine eigene Sonderbriefmarke zu bekommen, ist für mich ein großes Privileg und eine wirklich riesengroße Ehre. Sie wird bei mir zuhause einen ganz besonderen Platz bekommen.”

Gleich nach dem Finale

Der Erstausgabetag am 20. Juli wurde von der Post bewusst in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gewählt – in einer Phase, in der der Blick der Öffentlichkeit weltweit noch auf den Fußball gerichtet ist.

Ein großer Sportler

“Als begeisterter Sportler weiß ich, wie viel Disziplin, Teamgeist und Ausdauer es braucht, um über viele Jahre an der Spitze zu bleiben. David Alaba verkörpert all das und hat den österreichischen Fußball auf den größten Bühnen Europas geprägt”, betont Generaldirektor-Stellvertreter Peter Umundum bei der Präsentation.

Details der Marke

Der von Melanie Musegg gestaltete Briefmarkenblock nimmt visuell Bezug auf das Spielfeld: Grüne Streifen und weiße Linien erinnern an die markanten Strukturen eines Fußballfeldes. Die linke Seite zeigt ein Porträt von Alaba (Nominale von 3,50 Euro), die rechte Seite präsentiert ihn im Dress der Nationalmannschaft. Ein guter Mix.