Unser Notfellchen der Woche: Peter sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Manchmal braucht es einfach etwas Zeit, bis Vertrauen wachsen kann. So ist es auch bei Mischlingsrüde Peter. Der im April 2016 geborene Hunde-Senior zeigt sich neuen Menschen gegenüber zunächst vorsichtig und unsicher. Wer ihm jedoch die nötige Ruhe schenkt, wird mit einem freundlichen und liebenswerten Begleiter belohnt.

Ein Zuhause mit Ruhe gesucht

Peter ist bereits stubenrein und kommt mit anderen Hunden – je nach Sympathie – gut zurecht. Beim Anlegen des Brustgeschirrs und beim Spazierengehen an der Leine ist der knapp unter kniehohe Rüde derzeit noch etwas skeptisch. Mit Geduld, positiver Bestärkung und kleinen Schritten kann er jedoch weiter an Selbstvertrauen gewinnen.

Für den charmanten Hunde-Opi wird daher ein ruhiges Zuhause am Land gesucht, in dem man ihm die Zeit gibt, in seinem eigenen Tempo anzukommen. Ein Haushalt ohne Kinder wäre ideal. Wer Peter mit Verständnis und Herz begegnet, bekommt einen treuen Gefährten, der zeigt, wie schön es ist, wenn Vertrauen langsam wachsen darf.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).