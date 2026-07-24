Wählen Sie Ihre HANDS On.-Anpacker:innen!

Der „HANDS On. – Award“ ist eine Auszeichnung der Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Wien, der exklusiv im Wiener Bezirksblatt beworben wird. Er holt Menschen aus der Fachgruppe vor den Vorhang, die als „Helfende Hände“ oft im Hintergrund arbeiten, aber wesentlich zum Erfolg von Unternehmen beitragen. In den nächsten Wochen stellt das Wiener Bezirksblatt 10 Unternehmen vor, die aus den zahlreichen Einsendungen von einer unabhängigen Jury nominiert wurden und zur Wahl für den „HANDS On. – Award“ stehen.

Wählen Sie jetzt bis zum 16. November 2026 Ihren persönlichen Favoriten. Unter allen Voting-Teilnehmer:innen wird ein Gutschein für die Therme Wien

im Wert von 300 € verlost. Mitmachen lohnt sich!

Die Kandidat:innen

1. Connective Base GmbH

Connective Base begleitet Gründer:innen und innovative Unternehmen von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Markteintritt. Mit Laboren, Infrastruktur, persönlicher Betreuung und einem starken Netzwerk beseitigt das Unternehmen genau jene Hürden, an denen viele Innovationen scheitern. Ob Food-Startup oder Biotech-Spin-off – jede Idee erhält die passende Unterstützung. Besonders beeindruckend ist der praxisnahe Ansatz: Statt nur zu beraten, arbeitet Connective Base aktiv mit und entwickelt individuelle Lösungen.

Der HandsOn. – Award wäre verdient, weil Connective Base Innovation möglich macht, Zukunft gestaltet und mit Handschlagqualität, Kompetenz und Leidenschaft Unternehmen dabei unterstützt, nachhaltige Ideen erfolgreich in die Realität umzusetzen.

2. Connect Translations Austria GmbH

Connect Translations Austria unterstützt Menschen, die an komplexen internationalen Behördenwegen zu scheitern drohen. Das Unternehmen übernimmt den gesamten Prozess – von der Beschaffung amtlicher Dokumente über Apostillen und Beglaubigungen bis hin zu gerichtlich anerkannten Übersetzungen. Besonders eindrucksvoll ist der Einsatz für eine Frau von den Philippinen, die für ihre Wiederverheiratung ein rechtsgültiges österreichisches Dokument benötigte. Mit ihrer All-in-One-Lösung, hoher Fachkompetenz und persönlichem Engagement schafft Connect Translations Sicherheit und Orientierung.

Dieses Unternehmen verdient den HandsOn. – Award, weil es Verlässlichkeit, Menschlichkeit und praxisnahe Unterstützung verbindet und bürokratische Hürden in echte Lebenshilfe verwandelt – jeden einzelnen Tag.

3. Austrify Medical GmbH

Austrify Medical sorgt dafür, dass Personalausfälle im Gesundheitswesen nicht zu Versorgungslücken werden. Mit einer in Österreich einzigartigen digitalen Plattform vermittelt das Unternehmen kurzfristig qualifizierte Pflege- und Gesundheitsfachkräfte an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Besonders beeindruckend ist die Geschwindigkeit: Als eine Pflegekraft nur wenige Minuten vor Dienstbeginn ausfiel, konnte Austrify innerhalb von zehn Minuten Ersatz organisieren. Dadurch bleibt die Versorgung von Patient:innen jederzeit gesichert.

Austrify verdient den HandsOn.- Award, weil das Unternehmen Innovation, Verlässlichkeit und höchste Umsetzungsstärke verbindet und mit digitalen Lösungen dort hilft, wo jede Minute für die Gesundheit von Menschen zählt.

4. Curawel GmbH

Mit der innovativen Online-Plattform exaPool unterstützt Curawel Gesundheitseinrichtungen dabei, kurzfristige Personalausfälle rasch und zuverlässig zu bewältigen. Rund um die Uhr können qualifizierte Fachkräfte vermittelt werden, wodurch die Versorgung von Patient:innen und Bewohner:innen stabil bleibt. Dabei verbindet Curawel digitale Innovation mit einem wertschätzenden Umgang gegenüber den Mitarbeitenden und schafft eine Lösung, die in Österreich einzigartig ist. Die große Dankbarkeit der Gesundheitseinrichtungen bestätigt den hohen Nutzen dieser Dienstleistung.

Curawel verdient den HandsOn. – Award, weil das Unternehmen mit Menschlichkeit, Digitalisierung und Verlässlichkeit einen unverzichtbaren Beitrag für ein funktionierendes Gesundheitswesen und die Versorgungssicherheit leistet.

5. Rent an Assistant

Seit mehr als 20 Jahren entlastet Sabine Hilbe Unternehmen mit ihrer Erfahrung in Organisation, Administration und Backoffice. Mit RENT AN ASSISTANT springt sie flexibel ein, wenn Assistenzkräfte ausfallen, bringt Ordnung in komplexe Abläufe und schafft Freiräume für Unternehmer:innen. Ihre Kund:innen schätzen besonders ihre Verlässlichkeit, ihre Eigeninitiative und ihr unternehmerisches Denken. Oft erkennt sie Handlungsbedarf, bevor dieser überhaupt ausgesprochen wird.

Den HandsOn. – Award verdient Sabine Hilbe, weil sie im Hintergrund den entscheidenden Unterschied macht: Sie schafft Struktur, hält Unternehmen handlungsfähig und ist für viele Kund:innen eine unverzichtbare Partnerin mit echter Handschlagqualität.

6. teampool personal service gmbh

teampool personal service bewies seine Stärke, als ein Unternehmen im Tief- und Gleisbau nach dem Ausfall eines Personaldienstleisters vor existenziellen Problemen stand. Innerhalb kurzer Zeit stellte teampool qualifizierte Fachkräfte bereit, sorgte für rechtssichere Prozesse und stabilisierte laufende Infrastrukturprojekte. Heute ermöglicht das Unternehmen jährlich tausenden Menschen Beschäftigung und sichert mit rund 18.000 Stellen die Leistungsfähigkeit zahlreicher Betriebe. Verlässlichkeit, Rechtssicherheit und schnelle Umsetzung zeichnen den Personaldienstleister aus.

Der HandsOn. – Award wäre verdient, weil teampool personal service dort Verantwortung übernimmt, wo sie am dringendsten gebraucht wird, und damit Wirtschaft, Infrastruktur und Menschen gleichermaßen stärkt.

7. Das Lernstudio VEDUNIA

DAS LERNSTUDIO VEDUNIA verbindet Sprachvermittlung mit Integration, persönlicher Begleitung und beruflicher Perspektive. Gründerin Mag. Djurdja Mach-Botica baute mit viel Erfahrung und Engagement aus einer Vision ein mehrfach zertifiziertes Bildungsunternehmen auf. Menschen lernen hier nicht nur Deutsch, sondern gewinnen Selbstvertrauen, Orientierung und neue Chancen am Arbeitsmarkt. Besonders Frauen mit Migrationsgeschichte profitieren von der individuellen Unterstützung. Praxisnahe Kurse, kleine Gruppen und persönliche Betreuung machen den Unterschied.

Der HandsOn. – Award wäre verdient, weil LERNSTUDIO VEDUNIA Bildung mit Menschlichkeit verbindet, Integration nachhaltig fördert und Menschen befähigt, ihren eigenen erfolgreichen Weg in Österreich zu gehen.