Kaum war die Sonne untergegangen, erstrahlte das Lächeln auf den Gesichtern der geladenen Gäste im prächtigen. Festsaal des Amtshauses Hietzing. Was wenig verwunderte – schließlich handelte es sich bei diesen um die beliebtesten Ärzte und Unternehmer aus dem 13. Bezirk. Mehr als 125.000 Leser des WIENER BEZIRKSBLATT gaben heuer bei den Bezirks Business- und Medical Awards wienweit ihre Stimme ab, viele davon für ihre Favoriten in Hietzing. Das macht diese Awards übrigens zur größten Publikumswahl unserer Stadt.

Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl begrüßte als Hausherrin jeden Gast und Preisträger persönlich und bedankte sich “für ihren Einsatz und Engagement für die Wirtschaft in Hietzing. Sie alle prägen die Grätzlwirtschaft in Hietzing, die so wichtig für unseren lebens- und liebenswerten Bezirk ist.“ Das WIENER BEZIRKSBLATT wurde von Thomas Strachota und Karin Stepanek vertreten, die unisono darauf hinwiesen, dass „mit 38,5 % Reichweite das WIENER BEZIRKSBLATT das reichweitenstärkste Medium in Wien ist. Ein Erfolg, der auf die Orientierung auf Service und aktuellen Geschichten aus den Grätzeln zurückzuführen ist.“

Bevor es aber an die Ehrung der Preisträger geht, noch ein paar Worte zu den Unterstützern dieses besonderen Events. Seit Anbeginn an stand die Wiener Wirtschaftskammer an der Seite der Awards. An diesem Abend wurde sie von Peter Sverak vor Ort vertreten, der seit Juli als WKW-Bezirksobmann tätig ist. „Ich darf hier heuer das erste Mal dabei sein und gratuliere ihnen allen herzlich. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch bei ihnen bedanken – dafür, dass sie Arbeitsplätze sichern und dem 13. Bezirk Identität und Lebendigkeit verleihen.“

Auch die Volksbank unterstützt die Awards seit Jahren und wurde von Martin Heilinger und Konrad Drescher vor Ort vertreten. Nicht zuletzt sei auch noch der Stadtsender W24 erwähnt, der dafür sorgt, dass sich jeder ein bewegtes Bild von dem Abend machen kann.

Aber nun zu den eigentlichen Stars des Abends – den Gewinnern.

Neu: Award für Barrierefreiheit

Ganz neu vergeben werden heuer die Awards für barrierefreie Betriebe in allen 23 Bezirken. „Damit wollen wir die Firmen noch mehr motivieren, darauf zu schauen”, betont man beim Bundesverband der Menschen mit Behinderungen (ÖZIV). Der Barrierefrei-Award für Hietzing ging an Fresh Ceramics und wurde von Tatiana Shaw entgegen genommen. „Ich freue mich über die Auszeichnung und auch darüber, dass unsere Bemühungen für Barrierefreiheit auch aufgefallen ist und gewürdigt wird.“

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass bei diesen alle ex aequo gewinnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurde das St. Josef Krankenhaus, die „mit rund 4.000 Geburten im Jahr geburtenstärkste Klinik Österreichs ist“, wie Renè Lambert, Danjela Brkic und Teresa Schlackl betonten.

Ausgezeichnet auch – und das im wahrsten Sinne des Wortes – die Ordination für Gefäßdiagnostik und Therapie Dr. Gerard Mertikian. Der dritte Preisträger in der Runde war die Tierarztpraxis d` Orazio, vertreten durch Paolo d`Orazio, Valerie Pasquali und dem gesamten Team.

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirks Business Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich der Hietzinger Familienbetrieb Ver<Kost>Bar Grätzl Vinothek den Sieg. Darüber freute sich Peter Krammer. Sein Rezept für den Erfolg: „Wir verkaufen nur Wein, der mir selber schmeckt.“ Gleichzeitig wies er darauf hin, dass „wir nicht nur eine Vinothek sind, sondern ein lebendiger Treffpunkt für das ganze Grätzel.“ Auf Platz 2 wurde Weinschenke Schneider gewählt, den 3. Platz holte sich die Grätzlbuchhandlung Lainz.

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an die Korkisch & Partner GmbH. Diesen nahm Gerhard Korkisch im Namen seiner Mitarbeiter entgegen und wies darauf hin, dass “diese die eigentlichen Chefs in unserem Betrieb sind. Und der Erfolg zeigt, dass sie alles richtig machen.” Silber ging in dieser Kategorie an die Fernsehdoktor Schwarz GmbH von Oliver Karl Dietl. Bronze holte heuer Michael Ramssl von der Hermes Cafè Restaurant Labstelle.

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern gebührte der Siegeskranz der Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft m.b.H.. Als “Vertreter des ältesten noch bestehenden und betrieben Zoos der Welt” nahm ihn Tiergarten-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck entgegen. Er nützte auch die Gelegenheit, sich auf der Bühne beim WIENER BEZIRKSBLATT zu bedanken, „das uns regelmäßig medial bei unseren Bemühungen um den Arterhalt unterstützt.“ Über den zweiten Platz freuten sich Leo Ainberger und Rozita Amani vom MediaMarkt Wien Hietzing. Bronze ging schlussendlich an Stefan Haertl und Astrid Blümel von der Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft Schönere Zukunft.

Wir gratulieren allen Preisträgern sehr herzlich.

Und hier noch Impressionen des Ehrungsabends: